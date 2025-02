Como-Napoli, per il big è tutto confermato: non si torna più indietro

Calcio Napoli ultimissime – Per la sfida di domani contro il Como, di fatto, bisogna registrare una scelta importante di Antonio Conte.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver pareggiato contro la Lazio, bisogna registrare un’altra gara molto importante. Il team campano, infatti, domani giocherà a Como contro la squadra guidata da Cesc Fabregas.

I partenopei, di fatto, sono chiamati a vincere, visto che il successo manca dalla gara del Maradona contro la Juventus di Thiago Motta. Proprio per questo motivo, di fatto, Antonio Conte non ha dubbi per quanto riguarda uno dei suoi due big.

Como-Napoli, Anguissa sarà titolare nonostante la diffida: la scelta di Conte

Nonostante la diffida, come riportato dal quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’, il tecnico pugliese schiererà Frank Anguissa contro il Como sin dal primo minuto. Antonio Conte, di fatto, non ha la minima intenzione di fare calcoli in vista dello scontro diretto contro l’Inter di Simone Inzaghi di settimana prossima.

L’allenatore del team partenopeo, quindi, rispetta ancora una volta la sua strategia, ovvero quella di pensare a partita dopo partita. Effettivamente, dopo tre pari consecutivi, per il Napoli sarebbe troppo importante tornare al successo nella trasferta di domani contro il Como di Cesc Fabregas.