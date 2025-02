Colpo di scena Napoli: Conte con il Como cambia ancora

Notizie calcio Napoli – Antonio Conte, di fatto, ha preso una decisione importante per la sfida di domani contro il Como.

Dopo aver pareggiato allo Stadio Olimpico contro la Lazio, dunque, per il Napoli di Antonio Conte è ormai tempo di scendere di nuovo in campo. I partenopei, infatti, domani alle 12.30 giocheranno in trasferta contro il Como.

Così come successo nel match di andata, di fatto, per il Napoli team lombardo sarà un duro ostacolo da superare. Proprio per questo motivo, di fatto, Antonio Conte ha preso una decisione davvero molto importante.

Como-Napoli, Conte ha deciso: Politano e Spinazzola titolari

Come quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il tecnico pugliese con il Como confermerà il 3-5-2, ma ci saranno almeno due cambiamenti nell’undici titolare rispetto al match contor la Lazio. Il primo riguarda il rientro di Leonardo Spinazzola, il quale farà il quinto di sinistra al posto dell’infortunato Mazzocchi.

Mentre il secondo cambiamento riguarda l’altra fascia, visto che a destra ci sarà Matteo Politano. Con l’inserimento di quest’ultimo, dunque, Di Lorenzo scalerà nel terzetto difensivo centrale e Juan Jesus partirà dalla panchina. Nel Napoli, quindi, ci saranno altri due cambiamenti per cercare di battere il Como di Fabregas.