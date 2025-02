“Documento falso”, Napoli minacciato: la condanna è esemplare

Ultime Napoli Calcio – Il club azzurro minacciato da un avvocato, arriva la condanna definitiva ed è salatissima

Conclusa la vicenda giudiziaria tra il Napoli e l’ex entourage di Frank Zambo Anguissa. Dopo circa due anni e mezzo, si è posta la parola fine sul contenzioso tra l’avvocato Alessandro Pettine e il club azzurro, con la condanna a 45 mila euro di spese legali da parte proprio dell’ex avvocato del calciatore.

Tutto cominciò quando Pettine tentò di sottrarre somme di denaro dalla società azzurra, per via di un accordo inserito nel primo contratto di Anguissa firmato col Napoli, il quale però un anno e mezzo dopo fu completamente stravolto da nuovi accordi. L’avvocato ha addirittura minacciato un pignoramento di oltre un milione di euro e aveva prodotto atti falsi in modo da ribaltare l’esito del processo.

Nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre su Radio Marte, l’avvocato ed esperto di diritto sportivo Mattia Grassani, che ha seguito il caso Anguissa nello specifico, è intervenuto e ha provato a fare chiarezza:

“Si tratta di una delle pagine più vergognose nel rapporto tra agenti e società. Non certo per il comportamento sempre corretto del Napoli, ma per quello posto in essere dall’avvocato Alessandro Pettine, il quale, attraverso un’azione inqualificabile, ha tentato di sottrarre somme che il Napoli non gli doveva, impegnando il club in 10 procedimenti diversi, arrivando a minacciare un pignoramento di oltre 1 milione di euro che il tribunale due giorni fa ha ritenuto inesistente, condannandolo anzi a quarantacinque mila euro di pagamento per le spese legali. In sostanza questo avvocato aveva contribuito a redigere il primo contratto di Anguissa, e avrebbe aveva diritto a una somma in caso di permanenza di quel contratto. Ma quell’accordo è stato sostituito un anno e mezzo dopo, stravolto totalmente e quindi non aveva diritto a nulla. E invece tale avvocato ha prodotto un documento falso e falsificato attraverso cui ha tentato di ribaltare questa verità”