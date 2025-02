Mercato Napoli, che duello con la Juve: nel mirino il talento che ha stupito l’Europa

Mercato napoli ultimissime- Possibile testa a testa con i bianconeri per un nuovo obiettivo fra Napoli e Juve per un super talento.

Tempo di campionato, quasi di scontro diretto con l’Inter, ma sempre tempo anche di calciomercato. Specie per gli azzurri a cui ancora brucia la sessione invernale appena conclusa. Sì, perché con la cessione di Kvara al Psg, tutti ci aspettavamo un grande rinforzo che potesse far fare il salto di qualità e avvicinare la squadra allo scudetto. E invece complici i prezzi folli di questa sessione, Antonio Conte si è dovuto accontentare di Noah Okafor dal Milan, tra l’altro ancora non in ottime condizioni. L’infortunio poi di David Neres, a pochi giorni dalla chiusura delle trattative, è stata proprio la beffa definitiva.

De Laurentiis e Manna quindi già lavorano agli esterni offensivi che dovranno sposare la causa Napoli nella prossima estate. Il nome nuovo è quello di Chemsdine Talbi del Club Brugge, il giocatore che ha eliminato l’Atalanta dalla Champions League con una doppietta appena due giorni fa.

Come riportato infatti da Nicolò Schira su Tuttosport, la società è molto vigile su di lui e può sfruttare gli ottimi rapporti con l’agente Miguel Alfaro, lo stesso che ha lavorato all’approdo di Okafor in Campania. Il classe 2005 ha un contratto in scadenza nel 2027 e percepisce uno stipendio ancora piuttosto basso. Dunque un ottimo assist per chi vorrà investire su di lui.

Occhio però perché oltre alle piste estere c’è anche un altro club italiano su di lui: si tratta proprio dei rivali della Juventus. Chissà quindi che possa innescarsi un vero duello di mercato tra i due ex Manna e Giuntoli.

Talbi viene da una super partita in Champions League contro l’Atalanta, dove la sua doppietta ha steso definitivamente i bergamaschi dalla competizione europea. Classe 2005, il belga è un’ala destra con un buon senso del gol: ben cinque quelli realizzati in campionato sin qui, a cui si aggiungono anche i due siglati contro la Dea.

Il Napoli potrebbe seriamente intervenire nel ruolo in estate viste le necessità dettate dall’addio di Kvara: chissà che non sia proprio lui il prescelto: gli azzurri cercano un nuovo talento offensivo in grado di accendere il pubblico.