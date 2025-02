Da Como arriva un messaggio a Conte: è Fabregas a sorprendere tutti!

Calcio Napoli Ultimissime – Si avvicina sempre più la sfida tra Como e Napoli. Intanto, proprio da Cesc Fabregas è arrivato un messaggio per Antonio Conte.

Sta per iniziare una nuova giornata di Serie A, la quale servirà ad indirizzare la corsa verso lo Scudetto e non solo. Tra i match più attesi, c’è senza dubbio Como-Napoli in programma domenica alle ore 12.30. L’attesa per la partita è molto alta, vista anche la sfida “generazionale” tra i due tecnici. Da una parte Cesc Fabregas, dall’altra Antonio Conte. A tal proposito, proprio l’ex calciatore spagnolo ha lanciato un messaggio al condottiero azzurro.

Fabregas incorona Conte: “È un vincente. Ha un messaggio preciso”

Cesc Fabregas e Antonio Conte saranno nuovamente faccia a faccia domenica allo stadio Giuseppe Siniglia. Dopo il match d’andata ricco di spettacolo, Como e Napoli son pronte a darsi battaglia ancora una volta. La posta in palio è altissima, ma entrambi gli allenatori proveranno a trionfare.

Sulla panchina lombarda ci sarà ovviamente l’ex calciatore spagnolo. Quest’ultimo, con la propria idea di calcio ha rivoluzionato il gioco del Como, motivo per il quale le idee restano fortemente promettenti. A tal proposito, proprio Cesc Fabregas ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Sky Sport” analizzando la figura di Antonio Conte. Di seguito le importanti parole citate dal tecnico.