Osimhen, l’accusa al Napoli è inaccettabile: cosa sta succedendo

Napoli Calcio – Ultimissime – In casa Napoli si continua a parlare di Victor Osimhen. Negli ultimi minuti, sono arrivati messaggio molto importanti.

Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere un rebus in casa Napoli. L’ormai ex bomber azzurro è di proprietà del club capitanato da Aurelio De Laurentiis, anche se al momento veste la maglia del Galatasaray. Proprio a causa del futuro in bilico, il nome del nigeriano continuano ad essere uno dei più chiacchierati. Nelle ultime ore, però, un grande amico dell’ex Lille ha analizzato diversi scenari possibili.

Osimhen e la promessa al Galatasaray: parla l’amico giornalista

Victor Osimhen continua ad essere un “problema” per il Napoli. Il futuro del giocatore è in bilico, anche se ormai i rapporti con il club azzurro sono deteriorati. Nelle ultime ore, un noto amico ed anche giornalista, ha analizzato la questione legata al giocatore. Di seguito le parole di Buchi Laba sul proprio profilo “X”.

“A gennaio c’era una clausola nel contratto che però serviva a Victor per tutelarsi. Aveva firmato il rinnovo con il Napoli con una clausola da 130 milioni di euro che poi è scesa a 75 milioni di euro. Aveva già avuto diversi accordi verbali poi non rispettati dal Napoli, quindi si è tutelato”. Sulla permanenza al Galatasaray: “Al momento dell’arrivo aveva già promesso al presidente che non sarebbe andato via a gennaio. Nonostante la clausola ha deciso di restare in Turchia già diversi mesi fa. La trattativa con il Napoli si è chiusa in due ore, motivo per il quale una volta arrivato ha capito di voler restare qui fino alla fine della stagione. Continuerà a dare tutto per questa maglia”.

Futuro Osimhen? La risposta dell’amico non lascia dubbi

Uno dei temi più importanti legati a Victor Osimhen è senza dubbio quello legato al futuro. I club sulle tracce del giocatore sono diversi, anche se al momento non sono in corso trattative avanzate. A tal proposito, Buchi Laba ha analizzato anche questo argomento lanciando un messaggio importante. Di seguito le sue parole.