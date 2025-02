Napoli, mistero Billing: è stato svelato tutto

Calcio Ultimissime – Arrivato nel mercato di gennaio, Billing continua ad essere un mistero in casa Napoli: svelato il motivo del suo mancato utilizzo.

Philip Billing è uno dei misteri del Napoli di questa stagione. Arrivato nel mercato di gennaio per sostituire il partente Folorunsho, il centrocampista ex Bournemouth non ha ancora esordito con la maglia azzurra. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha provato a spiegare il mancato utilizzo del danese da parte di Antonio Conte.

Napoli, Conte non rischia Billing: non è ancora pronto per il calcio italiano

“Non è ancora pronto evidentemente per il calcio italiano e non può essere rischiato in questo rush finale“. Queste le motivazioni raccontate dal Corriere del Mezzogiorno riguardo al mancato utilizzo di Philip Billing fino ad oggi. Arrivato dal Bournemouth in prestito fino a giugno con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro, il centrocampista danese si è finora sempre accomodato in panchina.

Per Conte ogni cambio deve essere studiato e, se apportato, deve portare un miglioramento all’interno della gara. Il tecnico leccese non sembra ritenere funzionale il danese, ritenendo un suo ingresso in campo un downgrade troppo evidente rispetto ai tre titolarissimi utilizzati fino ad oggi.