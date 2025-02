Caso Lautaro Martinez, è arriva la decisione del Giudice Sportivo: l’annuncio ufficiale

Sono minuti molto caldi per il futuro di Lautaro Martinez. La decisione del Giudice Sportivo è stata molto chiara.

Sono giorni concitati in casa Inter. Dopo l’ennesimo passo falso contro la Juventus, il club nerazzurro è stato costretto a fare i conti anche con una situazioni molto complessa. Infatti, al termine del match contro i bianconeri, Lautaro Martinez si è reso protagonista di uno spiacevole evento. Negli ultimissimi minuti, è arrivata la decisione ufficiale da parte del Giudice Sportivo.

Niente squalifica per Lautaro Martinez: la decisione ufficiale

Lautaro Martinez non è stato squalificato per i fatti avvenuti nel postpartita di Juventus-Inter. Il capitano nerazzurro, visibilmente irritato per la sconfitta, si è lasciato andare ad una brutta imprecazione. Come visibile dalle telecamere si è trattato di una bestemmia che rapidamente ha fatto il giro del web e non solo.

Il calciatore, nonostante il rischio enorme, sarà regolarmente a disposizione per le prossime sfide. Infatti, uno dei motivi della mancata squalifica è l’assenza di una prova audio che avrebbe dovuto accertare quanto accaduto. Tale condizione non si è verificata, motivo per il quale la situazione è già archiviata.

Il nome dell’argentino non è comparso tra i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo la 25esima giornata di Serie A. Quindi, si tratta di un enorme pericolo scampato per l’attaccante e la sua squadra. Il giocare, sarà infatti presente nella prossima sfida contro il Genoa e poi in quella successiva contro il Napoli al Maradona.