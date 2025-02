Sorpresa Napoli, il nuovo colpo arriva dalla Premier: ha già collezionato 6 gol e 3 assist!

Napoli Calcio Notizie – Il club azzurro starebbe pensando ad un nuovo colpo per rinforzare la rosa. L’obiettivo milita attualmente in Premier League.

La stagione del Napoli prosegue al meglio, anche se il club azzurro starebbe già lavorando alla prossima stagione. Il progetto partenopeo è partito con l’arrivo di Antonio Conte, il quale proverà a trionfare già al primo anno. Gli azzurri sono in piena corsa Scudetto, anche se il gruppo non è molto profondo. A tal proposito, il DS Manna starebbe lavorando per colmare alcune lacune in vista della nuova annata. Infatti, sarebbe già stato scelto l’obiettivo della società.

Mitoma nel mirino del Napoli: lascerà il Brighton!

Il Napoli è pronto ad intervenire sul mercato nei prossimi mesi. La sessione invernale non ha sorriso al club azzurro, motivo per il quale la società proverà a rifarsi in estate. Il primo obiettivo è “rimpiazzare” Khvicha Kvaratskhelia, il quale è approdato al PSG a gennaio per ben 75 milioni di euro. Al momento, tali introiti non sono stati ancora reinvestiti.

Tutto ciò, però, potrebbe cambiare in vista dei prossimi mesi. Infatti, il Napoli dovrebbe mettere a segno anche la cessione di Victor Osimhen, il quale ha una clausola da 75 milioni di euro. Come riportato da “TBR Football” tale “tesoretto” permetterebbe al club azzurro di puntare tutto su Kaoru Mitoma, esterno di proprietà del Brighton con il quale sono già stati avviati i contatti.

Il classe 1997 continua ad essere protagonista in Premier League, dove ha già collezionato 25 presenze con ben 6 gol e 3 assist al passivo. I numeri dell’esterno sono molto importanti, ancor più a causa del suo stile di gioco. Infatti, il giapponese vanta ottime qualità tecniche abbinate ad una velocità incredibile. Quindi, ad oggi, rappresenta la risorsa ideale per rinforzare la fascia sinistra del Napoli.

Assalto a Mitoma: avviati i contatti con il Brighton

Il Napoli avrebbe deciso di puntare fortissimo su Kaoru Mitoma. Quest’ultimo, come riportato da “TBR Football” avrebbe deciso di lasciare il Brighton in estate. L’obiettivo del giocatore sarebbe quello di approdare in un grande club che gli assicuri la Champions League ed altre competizioni importanti.

Ad oggi, sulle tracce del giocatore non ci sarebbe però solo il Napoli. Infatti, anche il Bayern Monaco avrebbe dimostrato interesse per l’acquisto del classe 1997. Ovviamente, in questo senso, sarà cruciale la volontà del giocatore che deciderà quale sia la destinazione migliore per proseguire la propria carriera.

Ovviamente, prima di procedere con i contatti, sarà importante capire le richieste del Brighton. Al momento, la valutazione del giocatore si aggira intorno ai 45-50 milioni di euro, ma non è da escludere un possibile rialzo al termine della stagione.