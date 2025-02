Serie A 2025/26, spunta la data per l’inizio della prossima stagione: arriva l’annuncio

Ultimissime Napoli – Spunta la data per l’inizio del prossimo campionato di Serie A: ecco quando dovrebbe incominciare la nuova stagione

Giungono ultimissime Napoli e non solo in questo lunedì che segue la 25a giornata di campionato. Proprio la nostra Serie A è il tema principale trattato dal presidente Simonelli nel corso di un intervento a Radio Anch’io Sport. Diversi i focus fatti in collegamento, tra cui quelli che hanno toccato il mondo VAR, l’ipotesi delle 18 squadre e anche la data di inizio della prossima stagione.

Quest’anno, infatti, la stagione ha avuto inizio a Ferragosto, creando non pochi disagi. Non solo perché il calciomercato era ancora apertissimo, ma anche per diversi tifosi, che non hanno potuto seguire a dovere la propria squadra del cuore, per via del periodo di ferie. Anche il livello delle partite ne ha risentito, a causa di temperature estremamente elevate e condizioni atletiche non ancora al meglio.

Serie A, dalla rivoluzione VAR alla data della nuova stagione

Il presidente Simonelli si è concentrato sul VAR, il cui protocollo ha presentato dei bug e delle problematiche che hanno condizionato l’esito di alcune partite nel nostro campionato. Ogni decisione, in questo caso, spetta all’IFAB e non alla Lega Serie A, ma l’esperienza in Italia può diventare d’aiuto per analisi approfondite sul futuro.

In tal senso, Simonelli si è così espresso:

“Ci stiamo rendendo conto che in alcuni casi il VAR non funziona bene: nell’episodio dell’espulsione di Tomori in Empoli-Milan c’era un bug nel sistema del VAR. Ma questo non dipende da noi, dipende dall’IFAB e dal suo protocollo. So che il primo marzo ci sarà una riunione per rivedere i protocolli del VAR. Mi auguro che, come ogni anno, l’esperienza e gli errori che capitano in campo siano poi prodromici a migliorare le cose”.

Un giudizio anche sul VAR a chiamata:

“Assolutamente favorevole. Da appassionato di tennis, il fatto di poter chiamare in caso di dubbio sarebbe a mio avviso un’evoluzione positiva. Darebbe anche responsabilità alle squadre. Sono favorevole. Non abbiamo avuto modo di confrontarci in assemblea su questo tema, ma penso che molti presidenti e allenatori la pensino come me”.

Il presidente della Lega ha poi parlato dell’inizio del prossimo campionato. Un annuncio ufficioso, che potrà diventare ufficiale nei prossimi mesi: