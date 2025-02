La Juve ferma l’Inter per 1-0, Conceicao decide il match: la NUOVA CLASSIFICA

Napoli calcio notizie – La Juventus ferma l’Inter in casa nel big match della giornata di campionato in corso di Serie A: a deciderla è una rete di Conceicao su assist di Kolo Muani.

La domenica di Serie A si conclude con un risultato che farà sicuramente piacere al Napoli calcio, malgrado le notizie che sono arrivate dalla sfida di sabato sera contro la Lazio non erano certamente delle più confortanti. Il tanto atteso derby d’Italia tra la Juventus e l’Inter si conclude con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa, fermando così le speranze da parte dei nerazzurri di superare la squadra di Antonio Conte in classifica.

A decidere il match che si è disputato questa sera all’Allianz Stadium è la rete nella seconda frazione di gioco firmata da Francisco Conceicao, che punisce i nerazzurri che, dalla possibilità di salire in testa alla classifica, ora hanno addirittura perso una lunghezza dal Napoli, che resta ancora capolista a poco più di una ventina di giorni dallo scontro diretto per lo Scudetto in programma allo stadio Diego Armando Maradona.

Serie A, Conceicao punisce l’Inter: i nerazzurri ora sono a due punti in meno dal Napoli

È della Juventus il derby d’Italia: grazie a Francisco Conceicao, la squadra allenata da Thiago Motta esce con i tre punti dall’Allianz Stadium, a discapito di un’Inter che ha fallito la missione sorpasso ai danni della SSC Napoli, così come si evince dalla classifica.

Il portoghese, che ha siglato la rete decisiva nell’ultima metà del match, capitalizza un secondo tempo certamente migliore dal punto di vista qualitativo per la Vecchia Signora, con l’Inter che non è riuscita a essere incisiva e a mettere la partita sui propri binari.

Uno sliding doors potenzialmente decisivo e che ha un peso specifico non indifferente in vista del big match tra l’Inter e il Napoli, previsto tra due giornate di campionato. Da qui al termine della stagione, certamente, c’è ancora molto cammino da fare, ma è chiaro che il segnale che viene dato al Napoli questa sera è quello di continuare a crederci, malgrado l’ultimo periodo sia molto sfortunato e caratterizzato da non poche problematiche.