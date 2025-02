Como-Napoli, Conte ha già scelto: l’annuncio in vista del match

Ultime napoli calcio- Antonio Conte ha scelto: annuncio in vista del match di Serie A contro il Como di domenica.

Il Napoli passerà un’altra settimana in vetta, dopo che il pareggio contro la Lazio è stato seguito dalla mancata vittoria dell’Inter contro la Juve. Non solo, perché grazie alla vittoria bianconera gli azzurri sono riusciti ad allungare di un altro punto, fissando ad un totale di due punti il distacco fra primo e secondo posto.

La concentrazione è quindi già altissima per il match contro il Como di domenica alle 12.30, in considerazione che la gara successiva a questa sarà proprio lo scontro diretto contro l’Inter. Presentassi mantenendo questo vantaggio sarebbe fondamentale.

Como-Napoli, le ultime di formazione

Conte dovrà, con tutta probabilità, ancora fare a meno di tutti i calciatori assenti. Lo ha annunciato Massimo Ugolini in diretta a Sky Sport: l’unico che ha speranze di tornare è infatti Mathias Olivera, ma il poco tempo a disposizione non lascia grande ottimismo.

Per questo, con tutta probabilità Conte confermerà il 3-5-2 visto a Roma contro la Lazio, con Raspadori accanto a Lukaku in attacco. Questa formula è sembrata quella migliore per sopperire l’assenza di Neres, che difficilmente sarà in grado di recuperare per lo scontro diretto contro l’Inter.

Insomma, con tutta probabilità a Como vedremo lo stesso 11 dell’ultimo match, con conferma anche per Juan Jesus e Mazzocchi e un’latra panchina per Politano.