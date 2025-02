Conte può sorridere, una doppia bella notizia per il Napoli: l’ultima ora inaspettata

Notizie Calcio Napoli – Antonio Conte può tornare a sorridere, si prospettano due belle notizie per gli azzurri: arriva l’ultima ora inaspettata

Per le notizie calcio Napoli apriamo la giornata con alcune ultime novità che arrivano direttamente da Castel Volturno. Gli azzurri, oggi, riposeranno ancora e torneranno ad allenarsi solamente domani in vista della partita in casa del Como. Sarà una trasferta estremamente ostica quella che i partenopei dovranno affrontare domenica prossima nel lunch match della 26a giornata di Serie A.

La squadra di Fabregas è reduce da un pesantissimo 2-0 in casa della Fiorentina che ha lasciato tutti sorpresi. Il talento di Diao e Nico Paz continua a incantare il nostro campionato e il Napoli dovrà stare molto attento. La condizione fisica dei giocatori di Conte non è delle migliori e il palleggio di qualità del Como potrà creare non pochi pericoli e grattacapi al mister leccese. Servirà la miglior versione di Lukaku e compagni per fare punti.

Conte recupera Spinazzola e Olivera? Le ultime in casa Napoli

Uno dei problemi principali riscontrati da Antonio Conte in questi giorni è sicuramente quello legato agli infortuni. La fascia sinistra è falcidiata dai ko di Spinazzola, Olivera e Neres e i risultati si sono visti in campo. La rete subita contro la Lazio è arrivata proprio in quella zona del campo, dopo l’uscita di Mazzocchi e l’ingresso quasi a freddo di un Rafa Marin, che aveva accumulato un minutaggio esiguo fin qui in stagione.

Il Corriere dello Sport, però, riporta delle notizie positive proprio sul fronte infortuni. Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera, infatti, starebbero per rientrare. L’auspicio è che l’azzurro sia convocato già per la partita contro il Como, anche partendo dalla panchina. Il suo infortunio è meno grave di quello del compagno e le sue condizioni sono in miglioramento.

Più difficile, ma non impossibile, il recupero anche dell’uruguaiano. L’obiettivo nel suo caso è quello di averlo al 100% contro l’Inter nel weekend del 2 marzo. Ecco perché non verrà certamente forzato, ma si monitoreranno i suoi progressi, per capire se riuscirà almeno a partire con la squadra per dare supporto. Non si vorrà certamente forzare nessuno dei due rientri, anche perché le ricadute sono dietro l’angolo e il Napoli non può permetterselo.

Nei prossimi giorni, dunque, arriveranno maggiori conferme sugli eventuali recuperi dei due terzini, che daranno una grande mano a Conte in questo rush finale di campionato. L’Inter è a -2 e restano ancora 13 partite da giocare: si prospetta un finale infuocato.