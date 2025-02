Infortuni Napoli, stabilita la tabella dei recuperi: la novità da Sky

Calcio Napoli notizie – Arrivano novità dall’infermeria di Castel Volturno: da Sky Sport fanno il punto della situazione in merito alle condizioni di Mathias Olivera, David Neres e Leonardo Spinazzola.

Le ultime notizie per il Napoli calcio sono senz’altro confortanti: tutto merito del risultato di questa sera del derby d’Italia, con la Juventus che ha portato a casa la partita contro l’Inter, che scivola così a -2 dalla capolista (clicca qui per i dettagli). Uno scenario davvero ideale per la squadra di Antonio Conte, che può archiviare con qualche rimorso in meno il pareggio esterno ottenuto sabato contro la Lazio allo stadio Olimpico.

La speranza è che tale segnale possa dare morale a una squadra che negli ultimi tempi sta patendo e non poco le problematiche legate alle notizie che sono arrivate in queste settimane dall’infermeria di Castel Volturno. In particolare, a fermarsi è stata sostanzialmente tutta la fascia sinistra (al netto di un Noah Okafor non ancora in condizione), con gli stop di Mathias Olivera, David Neres e Leonardo Spinazzola. A tal riguardo, arrivano novità da Sky Sport, svelando quello che può essere l’ordine di rientro dei tre azzurri, per cui – tranne qualche spiraglio per l’ex Getafe – sembrano non esserci alcune speranze in vista della prossima sfida di campionato in programma contro il Como.

News Napoli calcio: le ultime su Olivera, Neres e Spinazzola

Quali sono le condizioni di Mathias Olivera, David Neres e Leonardo Spinazzola? Il giornalista Massimo Ugolini fa il punto della situazione, entrando nel dettaglio del possibile rientro dei tre azzurri.

Di seguito, quanto sostenuto dalla medesima fonte:

“Si aspettano gli infortunati: Olivera, Spinazzola e Neres. Questo dovrebbe essere l’ordine di rientro dei tre azzurri, non prima però di un paio di settimane. Ovviamente cerchietto rosso per la partita del weekend del 2 marzo contro l’Inter”.

Contro il Como, dunque, possibile che Antonio Conte possa vedersi costretto a puntare ancora sul 3-5-2, schieramento già rispolverato in occasione dell’ultima sfida contro la Lazio.

Ultimissime notizie Napoli: i nuovi scenari dopo Juventus – Inter

In attesa di capire quale sarà la situazione al rientro dei giocatori a Castel Volturno, in casa Napoli viene accolto positivamente il risultato di Torino, con la Juventus che questa sera ha battuto l’Inter, che resta al secondo posto in classifica.

Ora la squadra di Antonio Conte è al secondo posto, a più due lunghezze da quella allenata da Simone Inzaghi. Adesso non resta che puntare a un risultato positivo contro il Como per arrivare allo scontro diretto con un distacco quantomeno invariato.