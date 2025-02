Cessione confermata, sarà addio in estate: svelata la prossima destinazione!

Calciomercato Napoli Ultimissime – Il Napoli è pronto a perdere un altro calciatore. Nella prossima estate verrà formalizzata la sua cessione.

In casa Napoli è ancora presente il noto cartello “lavori in corso”. Con l’avvento del nuovo DS e di Antonio Conte, la società ha deciso di dar vita ad un nuovo progetto che durerà diversi anni. Per fare ciò, ovviamente, sarà cruciale intervenire sia sul mercato in entrata che in uscita. La prima cessione di lusso è stata già messa al segno: Khvicha Kvaratskhelia al PSG per 75 milioni di euro. Nei prossimi mesi, però, la dirigenza potrebbe perdere un altro big ed incassare ulteriori introiti.

Osimhen via dal Napoli: sarà addio in estate!

Victor Osimhen non tornerà più a vestire la maglia del Napoli. Uno dei protagonisti dello Scudetto ha già detto addio al club azzurro, nonostante si tratti di un prestito fino al termine della stagione. Ad oggi, l’attaccante veste la maglia del Galatasaray ma nei prossimi mesi cambierà nuovamente nazione e sopratutto campionato.

La parentesi in Turchia è stata fin qui molto felice, motivo per il quale sulle tracce del giocatore ci sarebbero diversi top club. Da sempre, l’ormai ex bomber del Napoli, vanta un mercato molto ampio che parte dalla Francia e arriva fino in Inghilterra. Come riportato dal noto portale “Mufc MPB” Osimhen sarebbe la prima scelta del Manchester United. La decisione sarebbe stata presa direttamente da Ruben Amorim, il quale stravede per il nigeriano.

Oltre al noto club inglese, però, sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche il PSG. La dirigenza francese, dopo aver piazzato il colpo Kvaratskhelia, sarebbe pronta a riformare la coppia che nella stagione 2023 ha portato lo Scudetto in Campania dopo trentatré lunghissimi anni.

Osimhen-Napoli, addio confermato: quanto incasserà il club?

La cessione di Victor Osimhen a titolo definitivo assicurerà al Napoli importanti introiti. Dopo la cessione a gennaio di Khvicha Kvaratskhelia, Aurelio De Laurentiis è pronto a mettere a segno l’ennesimo plusvalenza di lusso.

Da mesi, ormai, si parla della possibile cessione di Victor Osimhen che lascerà per sempre la Campania. Il giocatore ha una clausola dal valore di circa 75 milioni di euro, motivo per il quale c’è la necessità di venderlo. Ad oggi, sia il Manchester United che il PSG sarebbero disposti a coprire l’intera cifra del cartellino per assicurarsi le prestazioni del giocatore.

A tali condizioni, ovviamente, l’affare si concretizzerà. La decisione finale passerà poi al calciatore, il quale è chiamato a scegliere se ritornare a giocare con il compagno georgiano o se approdare in Premier League, ormai meta sempre più ambita dai professionisti.