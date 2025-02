Mercato Napoli, tutto definito: affare da 9 milioni di euro

Calciomercato Napoli 24- Tutto definito: il Napoli ha concluso un affare che porterà ad un incasso da 9 milioni di euro.

Il Napoli continua a mantenere vivo il sogno di vittoria dello Scudetto, a seguito di un weekend che lo vede consolidarsi per un’altra settimana in vetta alla classifica. Un occhio rimane aperto però anche sul calciomercato, che ha portato più soddisfazioni in estate che a gennaio. Sicuramente, in estate ci sarà modo così di rimediare di qualche mancanza avvenuta nella sessione invernale e di portare ad Antonio Conte qualche giocatore utile ad aumentare le alternativa in considerazione del contemporaneo impegno nelle coppe.

Napoli, affare in uscita definito

Il Napoli potrà sicuramente avere più sicurezza nell’approciarsi al prossimo mercato. Infatti, gli azzurri potranno contare sgli incassi provenienti da cessioni avvenute (come quella di Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain) o future. A quest’ultimo gruppo, si può aggiungere quella di Natan: infatti sembra oramai certo il suo riscatto da parte del Betis Siviglia.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Eldesmarque, è infatti già tutto definito per questa operazione. Il Betis è così deciso nello sborsare i 9 milioni di euro necessari a permettere la permanenza, stavolta a titolo definitivo, del difensore brasiliano.

La società sarebbe infatti decisamente soddisfatta del suo rendimento e, a meno di colpi di scena, vorrà assicurarsi il suo cartellino a titolo definitivo.

Napoli, Natan è un rimpianto?

Il portale porta anche notizie che però possono far sorgere qualche rimpianto: infatti, alla porta potrebbero esserci anche altre squadre, disposte a spendere una cifra superiore per rilevare il calciatore dal Betis una volta completato il riscatto. Non può quindi essere del tutto sopito il dubbio di essersi liberati di questo calciatore forse un po’ troppo presto, senza dar conto a delle potenzialità che erano state espresse, comunque, in rari sprazzi.

Natan era infatti arrivato con il peso delle aspettative di dover essere il sostituto di un difensore che era stato molto importante come Kim Min Jae. Invece, il brasiliano ha completato una stagione dove ha racimolato in totale soltanto 17 partite da titolare in tutte le competizioni, quasi tutte sotto la gestione di Walter Mazzarri.

Ora, invece, una nuova vita in Spagna, dove fra campionato e Conference League sono invece già arrivate ben 25 partite da titolare. Le sue partite da vero combattente lo hanno reso già un idolo dei tifosi, che sognano di vederlo a lungo con la loro maglia (a dispetto delle voci di mercato).