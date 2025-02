Lazio-Napoli, svelato un retroscena su Mazzocchi: l’ammissione

Il Napoli esce dall’Olimpico di Roma con appena un punto conquistato. Terzo pareggio di fila, nuovamente con sofferenza nel finale. Il commento dell’esterno azzurro.

Mentre la Serie A si appresta a godersi lo spettacolo che, speriamo, ci regaleranno Juventus ed Inter nel derby d’Italia di questa sera, si continua a parlare del match di ieri pomeriggio all’Olimpico tra la Lazio e il Napoli. Per gli uomini di Conte si tratta del terzo pareggio di fila e ora c’è il serio rischio di perdere la vetta della classifica.

Se infatti questa sera l’Inter dovesse portare a casa una vittoria, andrebbe a scavalcare gli azzurri proprio di un punto. Una situazione a tratti paradossale se pensiamo ai commenti di pochi giorni fa, post sconfitta dell’Inter a Firenze. La squadra di Inzaghi era infatti uscita dal campo a tratti stremata e i partenopei sembravano in condizione di allungare.

E invece i pareggi contro Roma, Udinese e poi appunto Lazio, ci hanno portati a questa situazione di classifica in attesa del grande big match che ci aspetta.

Il Napoli rimonta ma poi crolla nel finale

La prestazione di ieri pomeriggio del Napoli è stata tutto sommato buona. La squadra è unita e si vede, e segue perfettamente tutti i dettami dell’allenatore. Anche in una giornata partita già storta come questa, con gli azzurri costretti a cambiare modulo a causa di diverse assenze e con Raspadori titolare in coppia con Romelu Lukaku.

Partiti male, forse malissimo, i partenopei hanno reagito alla grande e hanno prima trovato il pareggio proprio con Jack Raspadori e, nel secondo tempo, anche il momentaneo vantaggio grazie ad un autogol su una deviazione di Marusic. Questo nonostante fosse la Lazio a creare i maggiori pericoli all’avversario. Nel finale però, complice forse la stanchezza, il Napoli si è abbassato sempre di più e, alla fine, ha dovuto raccogliere il pallone del 2 a 2 in fondo alla propria rete, sul tiro di Dia.

Mazzocchi a Juan Jesus: “Non ce la faccio!”

Schierato titolare da Antonio Conte per via delle diverse assenze, l’esterno italiano Pasquale Mazzocchi è stato sostituito nel finale. Al suo posto l’esordiente Rafa Marin con Di Lorenzo di nuovo più alto nei 5 e Politano spostato a sinistra. Un cambio quantomeno curioso quello del tecnico salentino, che ha infatti esclamato “Ma chi metto?” in risposta alla richiesta di sostituzione.

Mazzocchi d’altronde si era espresso in maniera chiara con il compagno Juan Jesus. Le parole dell’ex Salernitana, riprese e riportate, sono state infatti proprio “Non ce la faccio“, in riferimento alle sue condizioni sul finire di una partita va detto comunque molto dispendiosa. Certo è che se il vantaggio del Napoli sull’Inter era dovuto proprio all’assenza delle coppe, tutti questi infortuni non aiutano.

Gli azzurri, con poche partite nelle gambe, dovevano essere la squadra più in forma a questo punto della stagione, ed invece la situazione attuale è ben diversa. Staremo a vedere quali sviluppi prenderà la situazione nelle prossime settimane. Intanto spazio a Juventus e Inter. Poi, a inizio marzo, ci sarà proprio lo scontro diretto tra gli uomini di Conte e quelli di Inzaghi.