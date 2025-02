Conte potrebbe aver trovato la soluzione definitiva in attacco

Una nuova soluzione tattica per il Napoli: arrivano conferme su quanto succederà nelle prossime settimane.

L’assenza di David Neres pesa e non poco in casa Napoli. Antonio Conte dovrà fare a meno del brasiliano per diverse partite, e questo ovviamente è un aspetto che costringerà proprio l’allenatore a dover riformulare tatticamente la squadra, considerando che non ci sono alternative concrete.

L’addio di Khvicha Kvaratskhelia, tra l’altro, in questo momento pesa ancora di più sulle spalle di un Napoli che ad oggi ha bisogno di conferme sul campo. Già contro la Lazio Antonio Conte ha voluto fare dei test in vista delle prossime settimane, e pare che il tutto abbia avuto dei risultati assolutamente positivi.

Ultimissime Napoli – La soluzione per l’attacco di Conte

L’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport fa il punto su quanto sta accadendo in casa Napoli, ponendo l’attenzione proprio sulla variante tattica che Conte ha mostrato nel corso del match contro la Lazio di Baroni.

“Il Napoli rimane un candidato forte per il titolo, anche perché Conte, tra le sue ubbie e malinconie, ha calato l’asso della nuova coppia Raspadori Lukaku“, scrive oggi la rosea.

“Il tandem ha funzionato. Raspa principe assoluto del match, Lukaku subito in sintonia con il nuovo compagno di reparto. Sotto questo aspetto, il Napoli contro la Lazio potrebbe aver svoltato, e pure la Nazionale, perché Raspadori è un attaccante azzurro”, la versione de La Gazzetta dello Sport.