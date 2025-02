LIVE- Lazio-Napoli, la conferenza stampa di Conte: segui la diretta

Segui su SpazioNapoli le parole di Antonio Conte alla vigilia di Lazio-Napoli, valida per la 25a giornata di Serie A: tutti i temi trattati dall’allenatore

Antonio Conte ha presentato la delicatissima sfida tra la Lazio e il Napoli, in programma domani dalle 18 allo stadio Olimpico. Gli azzurri arriveranno alla partita contro la squadra di Baroni senza Olivera, Spinazzola e Neres. Sarà, dunque, un match ancora più ostico per i partenopei, che anticiperanno di poco più di 24 ore il derby d’Italia tra Juventus e Inter.

Tra le ipotesi di cambio modulo e la volontà di mantenere la testa della classifica prima dello scontro diretto con i nerazzurri, che dista 2 settimane, Conte ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa. La prima riguarda il percorso fatto fin qui nel bene e nel male:

Sul possibile cambio modulo ha dichiarato:

“Ci sono delle situazioni che non possiamo far finta di non vedere. Sono tangibili perché ci sono degli infortuni e se colpiscono determinate zone o ruoli, bisogna sfruttare al massimo le qualità dei giocatori che abbiamo in rosa. Non chiederò mai a uno di loro di fare qualcosa che non ha mai fatto o che non fa da tempo. Dobbiamo mettere l’abito giusto. Ci saranno opportunità per chi magari non ha avuto grandissime soddisfazioni, ma che ha contribuito in maniera importante per i punti che abbiamo. Cercheremo di trovare la soluzione migliore senza snaturare nessuno di loro”.