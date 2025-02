Squalifica Sinner, accordo raggiunto: è tutto ufficiale

Proprio in questi minuti, di fatto, è arrivato il comunicato ufficiale importantissimo sul caso Jannik Sinner.

C’è tantissima attesa per questo weekend di campionato, visto che le gare in programma questo weekend. Basti pensare che quest’oggi c’è Lazio-Napoli, mentre domani all’Allianz Stadium è in programma il derby d’Italia tra la Juventus di Thiago Motta e l’Inter di Simone Inzaghi.

Tuttavia, in attesa di queste gare così importanti, è arrivata una notizia importantissima per l’intero sport italiano, e non solo. Proprio in questi minuti, di fatto, è arrivato un comunicato importantissimo che riguarda il caso Jannik Sinner.

Jannik Sinner ha raggiunto l’accordo con la Wada: tennista italiano squalificato per tre mesi

L’attuale numero uno al mondo, infatti, si è accordato con la Wada (Agenzia mondiale antidoping) per una squalifica di tre mesi in merito al caso clostebol per cui era stago inizialmente prosciolto. Il prossimo 16-17 aprile, dunque, non ci sarà nessun ricorso al TAS.

Con questa squalifica di tre mesi, di fatto, Jannik Sinner salterà ben quattro Master 1000. L’altoatesino, però, potrebbe tornare per gli Internazionali di Roma, in programma dal 29 aprile al 15 maggio prossimo.