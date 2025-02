Milan-Verona, non solo rissa sugli spalti: anche il coro sui napoletani

Il Milan conquista tre punti importanti contro il Verona, ma sugli spalti è una vergogna: ecco cos’è successo contro i napoletani

Nel sabato post San Valentino, termina l’effetto amore per il prossimo e si ritorna a rivedere lo scempio, anche sugli spalti. Il Milan conquista vince a San Siro contro l’Hellas Verona, grazie alla rete di Santiago Gimenez, ma c’è un’altra notizia da riportare.

Infatti, durante la gara è scoppiata una rissa nel primo anello rosso di San Siro, a pochi metri dalla Curva sud. Addirittura, secondo quanto riporta il giornalista Tancredi Palmeri, sono dovuti intervenire decine di steward per dividere le persone coinvolte.

Nel corso del match, specialmente, prima del fischio d’inizio e dopo la rete siglata da Gimenez, si sono ascoltati dei cori proveniente dai supporter rossoneri indirizzate ai tifosi del Verona: “Voi siete napoletani”.

Quasi come se essere napoletano rappresentasse un delitto, un difetto, qualcosa da disconoscere. Ancora una volta, un attacco vile nei confronti di un popolo che non c’entrava alcunché in quel contesto.