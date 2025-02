Napoli, finalmente un gioia per Conte: c’è l’annuncio

Calcio notizie – In casa Napoli, dopo l’infortunio di David Neres, bisogna registrare una finalmente una buona notizia

Dopo aver pareggiato contro Roma ed Udinese, di fatto, il Napoli ha di fronte a sé un’altra gara molto importante. Gli uomini di Antonio Conte, infatti, giocheranno domani contro la Lazio di Marco Baroni.

Proprio i biancocelesti hanno sconfitto a dicembre per ben due volte il Napoli: Coppa Italia e campionato. Il team partenopeo, vedi anche il ko di David Neres, si presenterà un po’ cerottato allo Stadio Olimpico. Tuttavia, lo stesso Antonio Conte può esultare per una notizia finalmente positiva.

A darla, esattamente nel corso della conferenza stampa di presentazione del match di domani, è stata lo stesso tecnico pugliese:

Il difensore centrale, dunque, domani tornerà finalmente in campo. L’ex difensore del Torino, di fatto, manca dallo scorso 14 dicembre, ovvero quando il Napoli vinse ad Udinese. Con il recupero di Alessandro Buongiorno, di fatto, Conte può giocarsi con la Lazio carta del cambio modulo. Il tecnico pugliese, molto probabilmente, domani schiererà i suoi con il 3-5-2.

Con questa nuova disposizione, di fatto, al posto di David Neres dovrebbe giocare titolare Giacomo Raspadori. Proprio su quest’ultimo bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti dello stesso Antonio Conte:

“Non c’era la possibilità di dare minutaggio a tutti senza coppe europee e con un solo impegno a settimana. Soprattutto con le cose che vanno bene. Io dico sempre che è una grande opportunità per tutti. Credo in tutti i calciatori in rosa, non devono mai demoralizzarsi se il giorno dopo c’è un voto negativo sui media sportivo. Quello che conta è quello che penso io. Hanno la mia massima fiducia e so che mi possono dare tanto. Dovesse toccare a Jack, farà del suo meglio”.