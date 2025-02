Baroni può sorridere, notizie incoraggianti in casa Lazio: cosa filtra verso il Napoli

Napoli Calcio Notizie – Sono minuti importanti in casa Lazio. Sono arrivate notizie incoraggianti in vista della super sfida contro il Napoli.

Sabato alle ore 18:00 è in programma una super sfida: Lazio-Napoli allo stadio Olimpico. Il match non ha bisogno di presentazioni, ma le squadre che scenderanno in campo certo che sì. Infatti, le due compagini potrebbero presentarsi con un volto diverso a causa delle ultime vicissitudini. Negli ultimissimi minuti, sono arrivati dettagli importanti dopo l’allenamento odierno svolto dai capitoli.

Buone notizie per Baroni: recupero lampo per Dia

L’emergenza infortuni non ha colpito la Lazio. Al momento, la vittima preferita della sfortuna continua ad essere il Napoli, il quale dovrà fare a meno di uomini importanti. Infatti, in occasione della trasferta all’Olimpico si vedrà un nuovo schema tattico dettato solo ed esclusivamente dalle emergenze.

Sponda Lazio, invece, il discorso è molto diverso. Come riportato da “LaLaziosiamonoi” l’allenamento odierno ha sorriso a Marco Baroni. L’uomo più attesa di giornata era senza dubbio Boulaye Dia. Quest’ultimo, ha subito una distorsione alla caviglia domenica scorsa, motivo per il quale non era aggregato al gruppo squadra.

In realtà, però, quello del senegalese è stato un vero e proprio recupero lampo che gli permetterà di essere a disposizione per la sfida contro la capolista. Ciò nonostante, però, l’ex Salernitana dovrebbe partire dalla panchina lasciando così spazio a Pedro sulla trequarti. Il campione spagnolo vive un ottimo momento di forma, motivo per il quale Baroni è pronto ad affidargli nuovamente le chiavi del reparto offensivo.

Baroni e gli ultimi dubbi di formazione: il possibile undici

In casa Lazio si prosegue la preparazione in vista della sfida odierna. A tal proposito, Marco Baroni starebbe studiando la miglior formazione possibile per contrastare la corsa della capolista. L’allenatore dei capitolini avrebbe già scelto l’undici titolare, salvo alcuni piccoli dubbi che verranno sciolti nelle ore che precederanno il match.

La formazione della Lazio dovrà essere quasi uguale all’ormai solita nota. Al momento, infatti, sono in corso due ballottaggi importanti: uno tra Marusic e Lazzari, mentre l’altro tra Pedro, Dia e Dele Bashiru per la trequarti. Di seguito il probabile undici titolare.

Provedel, Marusic-Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Pedro-Dia-Dele Bashiru, Zaccagni, Castellanos. All: Baroni.

Naturalmente, vista la posta in palio, Baroni si aspetterà tanto dai suoi uomini migliori. Su tutti sono presenti Zaccagni e Castellanos, ormai leader indiscussi del reparto offensivo. Infatti, sarà compito della difesa del Napoli frenare gli entusiasmi dei due protagonisti.