Napoli, comunicato ufficiale sullo store online: la nota del club per tutelare i tifosi

La SSC Napoli ha condiviso una nota ufficiale sul proprio sito, in riferimento allo store online con i prodotti in vendita: il comunicato per tutelare i tifosi

Il Napoli, attraverso una nota sul proprio sito internet, ha voluto tutelare i propri tifosi, in seguito a una serie di spiacevoli eventi legati alla vendita di prodotti non autorizzati dalla stessa società. All’interno del comunicato condiviso dalla società, viene ribadito di prestare attenzione nel momento in cui si procede con un acquisto di un qualsiasi articolo brandizzato SSC Napoli.

Con la crescita esponenziale fatta dal brand Napoli in questi anni, la richiesta da parte dei tifosi di prodotti di ogni genere è aumentata notevolmente. Con questa anche la presenza di furbetti che hanno tentato di lucrare, pur non essendo autorizzati alla vendita del materiale.

Il Napoli protegge i tifosi: il comunicato sugli acquisti online

É premura da parte della SSC Napoli, tutelare i sostenitori partenopei, che in tutto il mondo scelgono di acquistare un prodotto della propria squadra del cuore. Di seguito, vi riportiamo il comunicato ufficiale della società in merito allo store online.

“Visto il proliferare negli ultimi giorni di siti di e-commerce non ufficiali apparentemente riferibili al Club, desideriamo ricordare a tutti i nostri tifosi che l’unico store online ufficiale di SSC Napoli è raggiungibile al seguente indirizzo: https://store.sscnapoli.it. Invitiamo pertanto tutti ad acquistare prodotti originali SSC Napoli in totale sicurezza esclusivamente presso lo store online ufficiale del Club o presso i rivenditori autorizzati”.

Diffidate, dunque, da ogni possibile imitazione. Limitatevi ad acquistare solo sul sito ufficiale dello store degli azzurri o dai rivenditori che hanno ottenuto regolare autorizzazione per la messa in vendita della merce targata SSC Napoli.