Sarà (anche) sfida di mercato all’Olimpico, un azzurro nel mirino della Lazio: il retroscena

Mercato Napoli Ultimissime – Napoli e Lazio si sfideranno anche a suon di colpi di mercato. Le ultimissime su un noto calciatore azzurro.

Manca sempre meno al big match in programma tra Napoli e Lazio. La sfida andrà in scena allo stadio Olimpico, dove sarà presente il pubblico delle grandi occasioni. Le due compagini vivono periodo molto simili, vista l’ottima stagione fin qui disputata da entrambe. I due club, però, potrebbero intrecciare le proprie strade a causa del mercato. Infine, sono emersi dettagli proprio su un noto calciatore azzurro.

Ngonge piaceva alla Lazio di Baroni: il punto sulla trattativa

Da possibile rinforzo a nemico assoluto. Tale affermazione può racchiudere il contesto che aprirà la sfida tra Lazio e Napoli, dove all’interno di quest’ultima sarà presente Cyril Ngonge. L’esterno azzurro fatica e non poco alla Corte del Vesuvio, ma gli estimatori continuano ad essere presenti.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” l’esterno di nazionalità belga vanta ottime qualità, motivo per il quale nell’ultima sessione di mercato era un obiettivo della Lazio. L’ex Hellas Verona conosce molto bene l’attuale allenatore dei capitolini, motivo per il quale sarebbe stato un rinforzo molto importante. La trattativa però non è mai andata a buon fine, con l’offerta ufficiale che non è stata presentata.

Quindi, il destino ha voluto che Cyril Ngonge continuasse a vestire la maglia del Napoli. La parentesi campana ha sorriso pochissimo al giocatore, il quale non è al centro del progetto di Antonio Conte. Forse, però, l’infortunio di Neres e la mancanza di alternative potrebbero aiutare il belga a “rinascere”. Magari già dalla prossima trasferta all’Olimpico.

I numeri di Ngonge in questa stagione

La stagione in corso non sorride al rendimento di Cyril Ngonge. L’esterno arrivato dall’Hellas Verona per circa 20 milioni di euro non è mai riuscito a dimostrare le sue qualità. Complice la complessità della scorsa annata, il calciatore non si è espresso al meglio scendendo sempre più in basso nelle gerarchie.

A complicare ulteriormente le cose, è stato l’arrivo in Campania di Antonio Conte. Quest’ultimo, non ha mai considerato il belga come un possibile titolare, motivo per il quale le presenze collezionate in Serie A in stagione sono soltanto nove. Anche il numero di gol e assist è fermo a quota zero, sottolinenando in modo imponente le difficoltà incontrate dal classe 2000.

La prossima settimana e già la partita all’Olimpico potrebbero essere delle grosse chance per Cyril Ngonge. Quest’ultimo, è chiamato a stupire Antonio Conte in vista dei successivi impegni e sopratutto per i prossimi mesi.