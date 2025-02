Lazio-Napoli, il commento ha spiazzato tutti: è successo davvero

Calcio ultimissime – Il Napoli giocherà domani contro la Lazio, ma proprio su questa gara bisogna registrare un commento che ha spiazzato tutti.

Dopo i pareggi rimediati contro Roma ed Udinese, il Napoli ha in calendario un’altra gara davvero fondamentale per il prosieguo della sua stagione. I partenopei, infatti, domani scenderanno sul campo dello Stadio Olimpico per sfidare la Lazio di Marco Baroni.

Proprio i capitolini, tra Coppa Italia ed il match di campionato del Maradona, hanno battuto a dicembre per due volte il Napoli. Proprio su questa sfida, tra l’altro, bisogna registrare un commento che ha spiazzato tutti.

Lazio-Napoli, Liverani: “Pari non da buttare per i partenopei”

A farlo, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radiosei’, è stato Fabio Liverani:

“Cosa posso dire su Lazio-Napoli? Questa è una partita molto importante ai fini della classifica. Perdere per il Napoli, di fatto, vorrebbe dire avere l’Inter addosso. I nerazzurri, infatti, vinceranno contro la Juve. Per gli azzurri il pareggio sarebbe un risultato da non buttare”.

L’ex calciatore della Lazio ha poi concluso il suo intervento sulla gara dello Stadio Olimpico di domani: