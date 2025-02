Invito speciale a Castel Volturno: videomessaggio di Conte alla leggenda del calcio italiano

Ultimissime calcio Napoli – Invito speciale di Antonio Conte per la leggenda del calcio italiano: possibile sorpresa a stretto giro al centro sportivo di Castel Volturno.

Le ultimissime novità legate al Napoli calcio parlano di una squadra che deve far fronte a diverse difficoltà, considerando i vari infortuni che stanno complicando e non di poco i piani del tecnico Antonio Conte. Quest’ultimo è chiamato dunque a qualche novità dal punto di vista tecnico – tattico, con il passaggio momentaneo alla difesa a tre che in queste ore sta divenendo ipotesi sempre più accreditata.

In attesa di capire quali saranno le contromosse adottate per porre un argine all’emergenza infortuni, a partire dalla sfida contro la Lazio, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana si è reso protagonista di un invito a sorpresa, fatto recapitare a Marcello Lippi. Campione del mondo con la Nazionale nel 2006 (tra l’altro, sulla panchina del club partenopeo nella stagione 1993 – 1994) è protagonista dell’ultimo speciale di DAZN, dal nome “Marcello Lippi – L’uomo della storia”, durante il quale appare un videomessaggio da parte dell’allenatore della SSC Napoli.

News SSC Napoli, Conte invita Lippi: il videomessaggio

Antonio Conte invita Marcello Lippi al centro sportivo di Castel Volturno: il videomessaggio è arrivato durante lo speciale “Marcello Lippi – L’uomo della storia”, che ha visto protagonista anche Ciro Ferrara.

Lo stesso ex CT Campione del Mondo ha avuto modo di parlare dello stesso Conte, riservando per lui parole speciali: