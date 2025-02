Lazio-Napoli, c’è anche una buona notizia per Conte: di cosa si tratta

Ultime calcio Napoli – Gli azzurri continuano a preparare la prossima sfida del campionato di Serie A contro la Lazio: oltre ai vari infortunati, c’è anche una buona notizia per Antonio Conte.

Cresce l’attesa per il calcio d’inizio della sfida tra la Lazio e il Napoli: le ultime notizie sono certamente non particolarmente esaltanti per gli azzurri, considerando le varie indisponibilità che mettono Antonio Conte nella posizione di sentirsi costretto ad apportare qualche modifica dal punto di vista tecnico – tattico (clicca qui per le ultime novità). Plausibile, date l’assenza di tutta la fascia sinistra e un Noah Okafor ancora dietro di condizione, il passaggio alla difesa a tre, in attesa che arrivino buone nuove dall’infermeria di Castel Volturno.

C’è spazio, però, anche per una buona notizia in casa azzurra: dopo due panchine di fila, è pronto a ritornare in campo dal primo minuto Alessandro Buongiorno. Il difensore ex Torino, soprattutto nel caso in cui dovesse essere confermato il passaggio momentaneo a uno schieramento a tre difensori, tornerebbe in campo dopo difatti due mesi, durante i quali ha smaltito il problema alla schiena che lo ha costretto ad osservare un lungo iter riabilitativo, oltre che di preparazione fisica da zero.

Ultime notizie Calcio Napoli: Buongiorno (finalmente) verso una maglia da titolare

Dopo tanta attesa, finalmente per Antonio Conte dovrebbe essere arrivata la volta di rivedere tra gli undici titolari anche il nome del difensore centrale Alessandro Buongiorno.

La conferma arriva anche dal quotidiano Tuttosport, che a tal proposito fa sapere:

“Ci sono anche buone notizie: Buongiorno, assente da otto partite consecutive, può rientrare contro i biancocelesti al fianco di Rrahmani al centro della difesa”.

Va a questo punto capito se l’ex Torino sarà al centro di una difesa a tre (in questo caso, Juan Jesus sarebbe comunque titolare) o se non ci sarà lo stravolgimento tecnico – tattico di cui tanto si sta vociferando in queste ultime ore.

Buongiorno anche per il cambio modulo: le ultime in casa Napoli

È chiaro che l’eventuale ritorno in campo di Alessandro Buongiorno potrebbe avvalorare la tesi del 3-5-2, modulo che è vero marchio di fabbrica della carriera di Antonio Conte.

Una mossa che, come detto, potrebbe rendersi necessario e che potrebbe mettere nelle condizioni lo stesso Buongiorno di rientrare in uno schieramento a lui molto congeniale, considerando i suoi trascorsi in maglia Torino.