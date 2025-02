“Ennesima penalizzazione per il Napoli”, l’annuncio sorprende tutti: il messaggio ai tifosi

Notizie Calcio Napoli – I tifosi del Napoli continuano a subire pesanti penalizzazioni. A tal proposito, un noto avvocato ha analizzato la situazione.

Da ormai troppe settimane, il Napoli è costretto a fare i conti con una situazione molto spiacevole. I tifosi azzurri e la squadra continuano ad essere penalizzati a causa delle tante, tantissime restrizioni ai danni dei tifosi durante i match in trasferta. Infatti, in più di qualche occasione, il gruppo partenopeo non ha potuto contare sul sostegno dei propri Ultras. A tal proposito, un noto esperto di diritto ha deciso di analizzare la situazione in modo concreto, analizzando ogni singolo punto.

L’Avv. Grimaldi si schiera al fianco del Napoli: “È una repressione

Il noto avvocato Erich Grimaldi, cassazionista da sempre a tutela dei diritti e delle libertà, nonché dei tifosi, ha analizzato in modo concreto il divieto di trasferta imposto ai tifosi del Napoli nelle ultime settimane. L’esperto di diritto si è scagliato contro le autorità, viste le decisioni prese totalmente a sfavore della società partenopea. Di seguito le sue parole.

“Ancora una volta, con modalità arbitrarie, discriminatorie e del tutto prive di trasparenza, le autorità hanno imposto il divieto di trasferta per i residenti in Campania in occasione di Lazio-Napoli. Un provvedimento ingiustificato, adottato a ridosso della partita, rendendo di fatto impossibile qualsiasi ricorso tempestivo al TAR e violando apertamente i diritti dei cittadini”.

L’esperto ha parlato di vera e propria “repressione sistematica” la quale risulta essere totalmente inaccettabile. Infatti, i provvedimenti assunti nelle ultime settimane dalle autorità competenti son stati definiti “un vero e proprio abominio giuridico”.

Grimaldi difende i tifosi: “Momento delicatissimo per il Napoli”

L’esperto avvocato ha parlato anche dell’importanza del momento del Napoli. La squadra azzurra continua a lottare per lo Scudetto, nonostante l’assenza (ormai scontato) dei tifosi in trasferta. Di seguito l’ennesimo appello lanciato dall’avvocato.