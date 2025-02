Okafor sicuro sul ritorno in campo e sul ruolo: messaggio chiarissimo a Conte

Calcio Napoli ultimissime – Noah Okafor, giocatore arrivato in azzurro nell’ultima sessione di calciomercato, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio CRC.

L’attesa per il Napoli calcio, ora, è tutta per la prossima sfida di Serie A contro la Lazio, tappa importante per il destino in campionato della squadra di Antonio Conte, che deve far fronte alle ultimissime defezioni. Il tecnico azzurro è chiamato a dare segnali di compattezza all’ambiente, in seguito ai numerosi imprevisti (clicca qui per le ultime novità).

Considerate le innumerevoli difficoltà, la speranza è che Noah Okafor, arrivato a titolo temporaneo nella sessione invernale dal Milan, possa essere nelle condizioni di incidere quanto prima. D’altronde, così come ammesso dallo stesso diretto interessato nell’intervista concessa quest’oggi a Radio CRC, l’ex rossonero è al lavoro per ripristinare in tempi rapidi la sua forma ideale.

Okafor a Radio CRC: “Presto riuscirò di nuovo a esprimermi al meglio”

Noah Okafor, giocatore del Napoli arrivato in azzurro nella scorsa sessione di mercato, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del club del presidente Aurelio De Laurentiis.

Di seguito, le sue parole in merito al suo impatto in maglia partenopea e sulle sue condizioni fisiche:

“Il Napoli è un grande club. Sto lavorando duramente per tornare al mio miglior livello di forma. Presto riuscirò di nuovo ad esprimermi al meglio e quindi fare la differenza ed aiutare la squadra. Si spinge e si lavora duramente in allenamento. Per me è qualcosa di nuovo in questo momento, quindi è difficile, ma sono convinto che sia quello di cui ho bisogno: allenarmi ogni giorno duramente e superare i miei limiti. Tornerò presto al mio miglior livello. Il Napoli è una squadra che corre molto, si difende e si attacca tutti insieme: questo penso sia il suo punto di forza. Il team ha tanta qualità e l’allenatore è molto bravo. Io penso sempre che nel calcio giochi le partite in base a come ti alleni. Quando in allenamento lavori bene e spingi molto, poi lo esprimi anche in campo. La squadra mi ha accolto benissimo. I giocatori sono tutti motivati per lavorare duramente, c’è una buona atmosfera. Penso che continuando così possiamo raggiungere i nostri obiettivi”.

Ruolo e assenza di Neres: Okafor risponde ai temi più caldi in casa Napoli

Durante l’intervista in questione, Okafor ha avuto modo anche di sbilanciarsi in merito alla posizione in campo che più predilige:

“Posso giocare come ala, sia a destra che a sinistra, e come punta centrale. Ho giocato sia vicino ad un solo attaccante, che con due attaccanti. In base alle mie caratteristiche, la posizione che preferisco è quella di ala sinistra, perché lì posso usare tutte le mie qualità e fare la differenza. Riesco ad esprimermi meglio nell’uno contro uno, attaccare la profondità, tagliare e provare ad andare in rete. Dopo gli ultimi due pareggi contro Roma ed Udinese, dobbiamo ripartire con la giusta mentalità. Nel calcio non può andare sempre tutto bene, ma dalle cose negative si deve imparare e si può migliorare. Il mio obiettivo personale è allenarmi duramente ogni giorno, mettermi in forma il prima possibile e tornare al mio miglior livello per essere pronto se l’allenatore ha bisogno di me”.

Okafor, inoltre, ha parlato anche dell’assenza di Neres, imprevisto che, in attesa di recuperare la forma migliore, potrebbe aiutare ad avere un minutaggio maggiore:

“Sicuramente è una cosa negativa quando si verifica un infortunio, ma abbiamo le qualità per sopperire a queste mancanze. Dobbiamo prepararci bene, come vuole l’allenatore ed essere pronti per vincere”.

Sull’idolo e sulla sua musica preferita

Infine, il numero 9 dei partenopei ha parlato anche di questioni personali extra campo. Segue quanto evidenziato: