Como-Napoli, novità sulla vendita dei biglietti: il comunicato sul settore ospiti

Napoli Calcio – Ultimissime sulla vendita dei biglietti Como-Napoli per i tifosi ospiti residenti in Campania: il comunicato del club lariano

Doppia trasferta per il Napoli, che sabato 15 febbraio dovrà giocare all’Olimpico di Roma contro la Lazio e successivamente disputerà la 26a giornata di Serie A a Como allo stadio Sinigaglia. Ecco le ultimissime notizie in merito alla vendita dei biglietti per il settore ospite.

In questi ultimi giorni si è particolarmente discusso della grave penalizzazione contro la squadra di Conte, poiché per le ultime trasferte i tifosi del Napoli provenienti dalla Campania sono stati privati dell’acquisto dei ticket. Misure di sicurezza. Ma intanto, è dalla sfida contro l’Udinese al Friuli, dello scorso dicembre, che i tifosi residenti nella regione campana non possono sostenere i propri colori.

Como-Napoli, il comunicato sul settore ospiti

In vista della gara di Como, inizialmente, si pensava potessero esserci nuove misure restrittive. Nelle ultime ore sembrano aprirsi degli spiragli. Nel frattempo, la società lariana ha rilasciato un comunicato nel quale evidenzia che:

“In seguito alla determina dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONSMS), è vietata la vendita dei settori di casa ai residenti della regione Campani”

Ma allo stesso, il Como sottolinea che per la vendita dei biglietti del settore ospiti bisognerà attendere. Dunque, i tifosi della Regione Campania non potranno acquistare – ad oggi – ticket per la partita. Probabilmente, nei prossimi giorni si avranno novità riguardo la compravendita dei pochi posti del Sinigaglia per il settore ospiti, che sarà certamente preso d’assalto.

“Le informazioni sul settore ospiti saranno comunicate successivamente”

La gara valida per la 26a giornata di campionato è in programma domenica 23 febbraio alle ore 12:30. La vendita dei ticket per i settori casalinghi aprirà domani 14 febbraio. Ma la vera attesa riguarda proprio la vendita dei ticket per il settore ospite, che potrà ospitare al massimo 700 persone. Davvero un numero esiguo per una squadra di Serie A. Ad ogni modo, tra Como e Napoli potrebbe sorgere un bel gemellaggio, poiché dopo la gara d’andata, il club lombardo promise di regalare birre ai napoletani per la sfida di ritorno.