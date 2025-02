“20 milioni subito, si è mosso De Laurentiis in persona”: il retroscena di mercato spiazza tutti

Mercato Napoli ultimissime – Spunta un retroscena legato all’ultima sessione per il club partenopeo: messi sul piatto venti milioni di euro, ma l’offerta sarebbe stata rispedita al mittente.

Le ultimissime notizie in casa Napoli fanno inevitabilmente ricadere il pensiero su un mercato di gennaio deludente, per stessa ammissione del direttore dell’area sportiva del club Giovanni Manna. Gli infortuni di Mathias Olivera, Leonardo Spinazzola e David Neres hanno lasciato Antonio Conte con Noah Okafor come unica soluzione per la fascia sinistra. Il calciatore in prestito dal Milan, però, non è ancora in forma (clicca qui per le parole del numero nove azzurro) e per questo motivo non è escluso che si possa optare per un momentaneo passaggio a uno schieramento con tre difensori.

Ma la società partenopea ha provato concretamente a sostituire immediatamente “come Dio comanda” (menzionando una delle recenti dichiarazioni di Conte) Khvicha Kvaratskhelia, ma il club si è visto costretto a procrastinare il tutto alla prossima estate. Tra i nomi accostati alla SSC Napoli, c’è stato anche quello di Mattia Zaccagni, prossimo avversario dei partenopei con la sua Lazio, nel match in programma sabato alle ore 18:00, allo stadio Olimpico di Roma. A tal riguardo, arrivano ulteriori retroscena da parte dell’edizione di Roma de Il Messaggero.

Ultimissime notizie SSC Napoli: Zaccagni seriamente nel mirino a gennaio

Mattia Zaccagni sembra essere stato concretamente nel mirino della SSC Napoli nell’ottica di un colpo in attacco, al posto del partente Khvicha Kvaratskhelia.

Di seguito, quanto scritto da Il Messaggero oggi in edicola, a tal riguardo:

“Non sembra averlo sfiorato il corteggiamento azzurro di gennaio. De Laurentiis aveva chiamato Lotito perché Conte lo aveva indicato per il dopo-Kvaratskhelia, ma alla fine si è ritrovato con Okafor. Ironia del destino, pure Neres ora è infortunato e sabato il tecnico dovrebbe preferire addirittura Raspadori all’ultimo rinforzo. Mattia gli avrebbe fatto comodo, ma ha subito lo detto no, prima in privato e poi in pubblico. C’era stato un sondaggio con il manager Giuffredi, era stata paventata alla Lazio la possibilità di mettere 20 milioni a bilancio. Secca la chiusura anche da Formello. Nessuno al momento può rompere questo saldo matrimonio”.

Verso Lazio – Napoli: le ultime dal campo

Archiviato ormai il mercato, in casa Napoli si pensa al campo e, nella fattispecie, alla prossima sfida in casa della Lazio. Appare sempre più probabile il passaggio al 3-5-2, con il ritorno in difesa di Alessandro Buongiorno e con Giacomo Raspadori in campo dal primo minuto vicino a Romelu Lukaku.

Quella contro i biancocelesti, è un appuntamento da non fallire per Antonio Conte e i suoi ragazzi, chiamati a una reazione dopo i due pareggi di fila contro la Roma e l’Udinese.