“Osservatori Napoli allo stadio per seguirlo da vicino”, nome a sorpresa: colpo per l’estate?

Calciomercato – La sessione di riparazione si è chiusa ormai da dieci giorni, ma il Napoli è già proiettato al prossimo mercato estivo: spunta un nome a sorpresa per l’attacco.

A due giorni dalla sfida tra Lazio e Napoli, in casa azzurra si fa i conti con le innumerevoli problematiche dettate dai vari infortuni: gli stop di Mathias Olivera, Leonardo Spinazzola e David Neres mettono nei guai Antonio Conte, che si ritrova sostanzialmente senza elementi sull’out di sinistra. Considerando anche un Noah Okafor non al massimo della forma fisica, così come ammesso dallo stesso attaccante nell’intervista concessa mercoledì a Radio CRC (clicca qui per leggere le sue dichiarazioni), è plausibile pensare a un cambio modulo momentaneo per cercare di ovviare agli imprevisti scatenati dall’infermeria e da un calciomercato invernale che non ha soddisfatto la dirigenza azzurra stessa.

Il mercato infatti si è chiuso senza un vero e proprio sostituto di Khvicha Kvaratskhelia: Okafor sa tanto di soluzione temporanea, in attesa di schiarirsi le idee in vista della prossima estate. In queste ore, spunta un nome nuovo per l’attacco dei partenopei: questi ultimi sarebbero interessati a Baris Alper Yilmaz, calciatore classe 2000 di proprietà del Galatasaray. La stessa SSC Napoli, stando a quanto viene fatto sapere dalla Turchia in queste ore, sembra intenzionata a seguire da vicino il giocatore nella sfida di questa sera, valida per l’Europa League, tra il Gala e l’AZ Alkmaar.

News Calciomercato SSC Napoli, dalla Turchia: piace Yilmaz

Baris Alper Yilmaz è soltanto l’ultimo di una serie di nomi accostati al Napoli in vista della prossima sessione di calciomercato estivo, in cui gli azzurri si candidano al ruolo di grandi protagonisti.

A renderlo è Takvim, secondo cui il club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis seguirà da vicino, attraverso degli osservatori, la prestazione di Yilmaz, che a questo punto sarebbe da considerarsi uno dei profili da tenere d’occhio per il futuro.

Mercato Napoli, chi è Baris Alper Yilmaz

La lista degli obiettivi della SSC Napoli si arricchisce di un nuovo obiettivo di mercato: si tratterebbe di Baris Alper Yilmaz, calciatore di proprietà del Galatasaray.

Classe 2000, in questa stagione Yilmaz ha totalizzato 32 presenze, condite da 11 gol e 2 assist, in tutte le competizioni. Di piede destro, il turco (che ha all’attivo anche 24 presenze e 2 gol con la Nazionale) gioca prevalentemente a destra, ma può essere adattato anche a sinistra. Secondo quanto si evince da Transfermarkt, il suo valore di mercato è pari a 20 milioni di euro.