Verso Lazio-Napoli, la novità da Roma può “mettere nei guai” gli azzurri: cosa sta succedendo

Napoli calcio ultimissime – C’è grande attesa in casa azzurra per il ritorno in campo, previsto per sabato alle ore 18:00, allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. Spunta la novità dai biancocelesti.

La delusione del pareggio ottenuto in casa contro l’Udinese è ancora presente per il Napoli calcio, che deve incassare anche le ultimissime notizie che arrivano dall’infermeria di Castel Volturno. L’infortunio di David Neres è senza dubbio un imprevisto di non poco conto per la squadra partenopea (clicca qui per le ultime in merito a quelle che possono essere le ripercussioni tecnico – tattiche), che deve guardare ai prossimi impegni con la consapevolezza che non sarà affatto facile.

Si ripartirà da Roma, contro quella Lazio che nei due precedenti di questa stagione ha battuto in entrambe le occasioni il Napoli, in Serie A e in Coppa Italia. La speranza è che la musica possa cambiare nel prossimo incrocio in programma allo stadio Olimpico di Roma, sabato alle ore 18:00. Se per la situazione in casa azzurra è complicata per quanto concerne l’infermeria, lo stesso non si può dire per la Lazio di Baroni: uno scenario che potrebbe mettere i biancocelesti, almeno sulla carta, in una posizione di vantaggio.

Notizie Napoli calcio, le ultime in vista della sfida contro la Lazio: Baroni recupera pezzi

Quali sono le ultime novità in vista del prossimo match di campionato della SSC Napoli, che dovrà vedersela contro la Lazio del tecnico Baroni? L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport svela le ultime novità in merito all’infermeria in casa biancoceleste, che va man mano svuotandosi.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal riguardo:

“Patric e Vecino sono vicini al rientro, lo spagnolo ci prova per il big match con il Napoli, l’uruguaiano tenta il recupero per la trasferta di Venezia. È una tabella di marcia indicativa, a Formello non c’è la minima intenzione di affrettare i tempi. Hysaj si è fermato a Cagliari per una lesione muscolare (alme-no 30 giorni), Dia con il Monza ha riportato una distorsione alla caviglia destra. Anche ieri il senegalese non ha effettuato controlli. Dipenderò dalla sua resistenza al dolore, potrebbe pure tornare in gruppo in un paio di giorni. Pedro e Dele-Bashiru restano comunque in pre-allarme”.

I rientri più probabili, dunque, sono quelli di Patric e Dia, pronti eventualmente ad aiutare Baroni nelle rotazioni e nelle scelte in vista, per l’appunto, del Napoli.

News calcio Napoli: le ultimissime in casa azzurra

In casa Napoli, la situazione infortunati è sicuramente più complicata. Contro i biancocelesti non ci sarà David Neres, che ha accusato una lesione muscolare.

Out ancora Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola, complicando ancor di più le scelte – ormai ridotte all’osso – di Antonio Conte, che potrebbe anche cambiare schieramento in attesa del rientro dei giocatori in questione.