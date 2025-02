Infortunio Neres, la reazione di Conte e il favorito per sostituirlo: il retroscena

Napoli Calcio Ultimissime – L’infortunio di Neres ha portato a una reazione immediata di Antonio Conte: spunta anche il nome del sostituto contro la Lazio

Per il Napoli calcio ultimissime arrivano sul fronte infortunio di David Neres. L’attaccante brasiliano ha riportato una lesione, l’ennesimo infortunio muscolare di questa stagione per gli azzurri. Un problema che lo staff di Antonio Conte dovrà risolvere per il futuro, dato che rappresenta un ostacolo importante nella corsa al titolo. Ogni mese, infatti, la squadra ha perso un calciatore per un k.o. fisico.

Con Neres, gli azzurri perdono l’imprevedibilità e l’estro dell’esterno sinistro titolare dopo la partenza di Kvaratskhelia. Una fascia falcidiata, dopo i problemi riscontrati anche da Spinazzola e Olivera, già assenti. Il classe ’97 non ci sarà contro l’Inter e il suo ritorno sembra in programma tra la partita contro la Fiorentina e quella con il Venezia, prima della sosta per le nazionali.

Infortunio Neres, c’è un favorito per la Lazio: la scelta di Conte

Secondo quanto riferito questa mattina sui quotidiani sportivi, Antonio Conte era consapevole che Neres era uscito dal campo acciaccato contro l’Udinese. Mai avrebbe pensato, però, di perderlo così a lungo. Una vera e propria doccia gelata per l’allenatore leccese, che si è ritrovato con l’ennesima pedina mancante in una fase cruciale della stagione, dove i giocatori stanno avendo più difficoltà nel mantenere alto il ritmo.

E così ora dovrà correre ai ripari. Nella giornata di ieri, abbiamo realizzato un focus dedicato ai possibili sostituti di Neres, con tanto di modifica tattica da valutare per la partita contro la Lazio. Stando alla Gazzetta dello Sport, sarebbe Giacomo Raspadori il favorito numero uno per prendere il posto del brasiliano dal primo minuto all’Olimpico.

Il suo impiego in campo non esclude persino un cambio di modulo per passare a 3 difensori, con lo stesso attaccante che agirebbe al fianco di Lukaku, supportato da 5 centrocampisti. Un ritorno alle origini che non va escluso, ma che difficilmente vedremo sin dall’inizio. L’ipotesi Raspadori resta la più accreditata, anche se l’ex Sassuolo è stato preferito in altre zone del campo da Conte quest’anno e il ritorno come esterno risponderebbe di un’emergenza di cui soffre la squadra.

A pochi giorni dal match contro la Lazio, Antonio Conte proverà sicuramente queste e altre soluzioni in allenamento. Entro sabato avrà le risposte che cerca per capire la miglior formazione da schierare in una trasferta complicatissima e che potrà dire molto sul prosieguo di questo campionato.