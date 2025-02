Non solo l’attacco, Conte pensa a un altro ribaltone tattico: l’azzurro può giocare fuori ruolo

Ultimissime Napoli – In seguito all’infortunino di David Neres, Antonio Conte pensa a come risistemare la sua squadra in vista dei prossimi impegni e alla luce delle tante difficoltà.

Le ultimissime novità in casa Napoli, certamente, non sono delle più confortanti. Nel pomeriggio di martedì, la società partenopea ha reso noto che David Neres si è fermato per un infortunio (clicca qui per il comunicato). Stop che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe durare anche più di un mese: scenario senza dubbio non ideale per Antonio Conte, che tra mercato e infermeria si è visto complicare e non di poco il suo cammino in Serie A, che resta comunque positivo se si considera il primo posto in classifica ancora in tasca.

Ora, la curiosità di tutti i tifosi di fede azzurra è capire come l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana risistemerà la sua squadra, considerando anche che il rinforzo invernale Noah Okafor ha ancora molto da recuperare dal punto di vista fisico. Prende sempre più corpo, a tal riguardo, il possibile ritorno alla difesa a tre, con Romelu Lukaku che potrebbe essere supportato in avanti da uno tra Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Inevitabilmente, tale rivoluzione – seppur momentanea, in attesa di ulteriori conferme – potrebbe cambiare e non di poco lo schieramento in difesa, dove nei prossimi impegni potrebbe spuntare anche un’altra novità inedita, almeno nella gestione Conte.

News SSC Napoli, Juan Jesus terzino? La situazione

La difesa potrebbe essere rivista da Antonio Conte: il reparto arretrato, considerando i numeri, è comunque sinonimo di compattezza per il Napoli, che però potrebbe vedersi costretto a toccare qualcosa alla luce dell’emergenza ora in corso.

Tra le vare idee paventate in queste ore c’è quella di un possibile impiego, da terzino, di Juan Jesus. La prova di Pasquale Mazzocchi nel pareggio interno contro l’Udinese non è stata delle migliori, motivo per cui è possibile che il difensore brasiliano – che talvolta in carriera ha giocato anche largo sulla fascia – possa essere adattato, considerando il rientro ormai prossimo, tra i titolari, di Alessandro Buongiorno. Il tutto, in attesa che Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola ritornino a disposizione, anche se bisognerà aspettare ancora qualche settimana.

Conte cambia modulo? Le ultime

Insomma, la sensazione è che Antonio Conte possa essere costretto a rivedere qualcosa, in attesa che l’infermeria diventi meno affollata. Per questo, non è affatto utopistico pensare a un possibile schieramento a due punte in attacco.

Senza dubbio, la situazione non è affatto semplice in casa azzurra, anche se resta l’imperativo di guardare avanti nonostante tutto, magari già a partire dalla prossima sfida contro la Lazio in Serie A.