“Firmerei per il pareggio”, il commento di Chiariello su Lazio-Napoli spiazza tutti

Calcio ultimissime – Preoccupazione in casa Napoli per il prossimo match di Serie A contro la Lazio: per un importante giornalista il pareggio sarebbe un ottimo risultato.

La prossima gara di campionato del Napoli è estremamente importante per proseguire il cammino verso lo scudetto. I due scontri ravvicinati dello scorso dicembre in Coppa Italia e Serie A tra gli azzurri e la Lazio hanno visto trionfare in entrambi i casi la squadra guidata da Marco Baroni.

Nell’ultimo periodo, però, il Napoli sembra aver perso un pò quel carisma e quella cattiveria che aveva caratterizzato la prima parte di campionato. I numerosi infortuni non aiutano assolutamente, specialmente quello rimediato qualche giorno fa da Neres. Quest’ultimo resterà fermo ai box per almeno 5 partite. Nelle ultime ore, tra l’altro, rimbombano anche alcune considerazioni dei più importanti giornalisti azzurri che stanno spaventando i tifosi napoletani.

Chiariello tuona: “Firmerei per il pareggio”

Umberto Chariello, infatti, ha espresso tutta la sua preoccupazione per il match in programma questo sabato: il pareggio sembra essere il migliore risultato per il Napoli.

Durante la trasmissione “A pranzo con Chiariello”, di fatto, il giornalista ha analizzato la prossima partita e ha spiegato meglio l’affermazione sul pareggio:

“Il Napoli non deve andare a giocare per il pareggio. Io non voglio assolutamente dire che gli uomini di Antonio Conte devono barricarsi a Roma per giocare per lo 0-0. Conte non è mai stato un rinunciatario, lui le partite le gioca sempre per vincerle: il Napoli scenderà in campo per vincere la partita.

Umberto Chiariello ha poi aggiunto:

“Data la situazione infortuni, considerando che i nuovi acquisti Billing e Okafor non sono pronti e considerando il leggero calo fisico nelle ultime partite, uscire con un punto da Roma sarebbe un ottimo segnale per continuare la corsa al vertice. E’ lunga, molto lunga”

Dubbi sulla formazione: “Non so chi giocherà al posto di Neres”

Il giornalista ha poi ipotizzato le possibile scelte tecniche di Conte per sostituire il fantasista brasiliano: Politano, Raspadori e Simeone scalpitano per un posto, ma potrebbe anche essere l’occasione di Mazzocchi.

Conte è abituato a sorprendere i tifosi delle squadre da lui allenate, ma in questo caso è davvero difficile ipotizzare quale soluzione adotterà il tecnico del Napoli. Chiariello, però, ha provato ad elencarle:

“Si ipotizza di tutto, vista la mancanza improvvisa dell’asso brasiliano. Possibile anche la soluzione della coppia d’attacco che prevede un 3-5-2 che può essere composta da Lukaku-Politano, o Lukaku-Simeone, o più verosimilmente Lukaku-Raspadori”

Il giornalista si è poi soffermato proprio su Raspadori, sottolineando la grande fiducia nei suoi confronti: