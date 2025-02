Napoli, infortunio per Neres! Condizioni e tempi di recupero

Napoli Calcio – Ultimissime – David Neres si è infortunato: tegola terribile per gli azzurri in un momento così cruciale della stagione

Per il Napoli calcio ultimissime arrivano dal bollettino medico del club. David Neres, infatti, ha subito un infortunio e non sarà a disposizione di Antonio Conte per le prossime partite. Una pessima notizia a pochi giorni dalla partita contro la Lazio, che farà a meno di Dia nel big match dell’Olimpico. Gli azzurri si ritroveranno a giocare senza l’estro del brasiliano, che era diventato ormai un titolare intoccabile dopo la partenza di Kvaratskhelia.

In una nota ufficiale sul proprio sito, il Napoli ha comunicato l’esito degli esami svolti questa mattina dal calciatore. Dal report è emerso che:

“Nel finale del match contro l’Udinese David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra”.

Neres si ferma per infortunio: i tempi di recupero

Una maledizione per la fascia sinistra del Napoli, che ha perso già Olivera e Spinazzola per infortunio nel giro di poche settimane. Ora Conte dovrà fare a meno anche di Neres, che salterà sicuramente la partita contro la Lazio, ma non solo. I tempi di recupero, al momento, non sono stati comunicati, ma il rischio di un lungo stop è altissimo.