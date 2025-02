Napoli-Lazio, assenza pesantissima per Baroni: Conte attende la contromossa

Calcio Napoli Ultimissime – Assenza pesantissima quella che Marco Baroni dovrà sopperire nel big match di sabato prossimo: Conte attende la contromossa della Lazio

Per il calcio Napoli ultimissime arrivano già sul prossimo match di campionato, la delicatissima sfida all’Olimpico contro la Lazio. Sabato gli azzurri si ritroveranno davanti l’unica squadra fin qui in grado di battere due volte gli uomini di Conte in questa stagione. Un piccolo primato che solamente i biancocelesti si porteranno avanti fino al termine della stagione, dato che Verona e Atalanta hanno già perso nel secondo incrocio con i partenopei.

La trasferta valida per la 25a giornata di Serie A, ci dirà moltissimo sul campionato del Napoli. Nello stesso turno, infatti, l’Inter sarà di scena allo Stadium contro la Juventus. Il derby d’Italia si giocherà il giorno dopo rispetto alla sfida in casa laziale e si potrà quindi immaginare come si muoverà la classifica. Gli azzurri sono ora a +1 sull’inseguitrice nerazzurra e sperano di approfittare di un’assenza pesante nella Lazio.

La Lazio perde Dia: la mossa di Baroni contro il Napoli

Nella super sfida in programma tra 4 giorni, Marco Baroni dovrà quasi sicuramente fare a meno di Boulaye Dia. Il senegalese ha riscontrato l’ennesimo fastidio alla caviglia, che gli dà tormento da tempo. Nella giornata di oggi effettuerà una risonanza per capire l’entità dell’infortunio che lo ha fatto uscire dal campo alla mezz’ora di gioco contro il Monza.

Appare praticamente certo che l’attaccante dovrà saltare la partita di sabato. Autore fin qui di 10 gol in 30 presenze complessive, Dia ha rappresentato un’arma importantissima per Baroni in stagione e il gol segnato il 30 aprile 2023 in quello storico Napoli-Salernitana, non è mai passato alla mente dei tifosi. Perderlo, dunque, sarà una tegola non indifferente per il tecnico laziale.

Lo stesso, ha già in mente la contromossa che Antonio Conte attende. Il favorito per giocare dal primo minuto è Pedro, che ha trovato una doppietta proprio da subentrato domenica scorsa. Lo spagnolo sarà l’arma che potrà sparigliare le carte, in una partita che varrà una posta in palio molto alta, sia per il Napoli, che per la Lazio, in piena corsa per un posto in Champions League.