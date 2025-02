“È sicuro al 101%”, svolta Napoli sul centro sportivo: che sorpresa!

Ultimissime Napoli – Nel corso dell’ultima conferenza stampa da Castel Volturno, Conte ha posto l’accento sull’importanza di avere un centro sportivo di proprietà: arriva l’annuncio a sorpresa a tal riguardo.

Le ultimissime novità in casa Napoli non possono che essere influenzate da quello che è stato il risultato del match di domenica sera, che ha visto la squadra azzurra pareggiare per 1-1 allo stadio Diego Armando Maradona, contro l’Udinese. C’è amarezza perché, effettivamente, si sarebbe potuto fare nettamente di più, ma l’imperativo è ora guardare ai prossimi impegni e alle sfide che attendono il club del presidente Aurelio De Laurentiis sul campo e non solo.

Nel corso dell’ultima conferenza stampa tenuta da Antonio Conte a Castel Volturno, alla vigilia della sfida contro l’Udinese, si è soffermato anche su una tematica molto importante come quella del centro sportivo (clicca qui per rileggere le dichiarazioni a tal proposito). Da anni, lo stesso De Laurentiis non ha nascosto la sua volontà di costruirsi un centro tutto suo, anche a costo di lasciare Castel Volturno dopo più di venti anni. Adesso, però, arriva l’annuncio che rischia di cambiare tutto, allontanando definitivamente le ipotesi legate a una possibile nuova location.

Centro sportivo SSC Napoli, Antonio Luise: “Gli azzurri resteranno a Castel Volturno al 101%”

Il Napoli, dopo mesi di voci, potrebbe alla fine restare a Castel Volturno. A sbilanciarsi è stato Antonio Luise, immobiliarista già Consigliere comunale di Castel Volturno, ai microfoni di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri.

“Posso dirvi con certezza che il Napoli da Castel Volturno non andrà via, negli ultimi mesi ho sentito tante stupidaggini”.

Stando a quanto rivelato da Luise, dunque, il club di Aurelio De Laurentiis resterà nella località del casertano anche nel futuro. In seguito, la medesima fonte è entrata nel dettaglio su quelli che potranno essere i dettagli del progetto che il club azzurro potrebbe sposare dal momento in cui deciderà di restare a Castel Volturno.

“Il Napoli ha trovato un terreno dai 200 ai 300.000 metri quadri della famiglia Coppola che si trova nella “piana”, all’uscita della variante, andando in direzione Mondragone. Qui la famiglia Coppola detiene terreni per circa 1.000.000 di metri quadri, il Napoli ne ha chiesto una parte che può andare dai 200 ai 300.000 metri quadri, sono già in trattativa da un po’”.

News SSC Napoli, l’incontro tra il club e il dottor Francesco Coppola

Nel corso dell’intervista in questione, Antonio Luise ha svelato che proprio in queste ore c’è stato un incontro tra le parti per, evidentemente, cercare un’intesa:

Di seguito, quanto svelato da Luise a tal riguardo:

“Stamattina si sono visti, hanno fatto il sopralluogo intorno a mezzogiorno. C’era ADL, il dottor Francesco Coppola, Chiavelli, il dott. Versiero e poi la scorta del presidente, che è rimasto molto entusiasta, a partire dalla vicinanza all’uscita della variante“.

Spazio alla Primavera, ristorante, spa e scalo all’aeroporto di Grazzanise: il piano

Antonio Luise è stato chiaro: stando alle notizie in suo possesso, la SSC Napoli “resterà a Castel Volturno al 101%”.

“La mia amministrazione in 10 anni ha lottato per far rimanere il Napoli, ci siamo sempre presentati al centro pregandoli di rimanere quando si sentiva di un possibile addio. Per Castel Volturno è un privilegio avere il Napoli sul proprio territorio. Posso assicurarvi che De Laurentiis da qui non vuole andare via. Spero che si possa fare anche qualcosa di costruttivo per i giovani, per le scuole, magari aprire un centro anche per i bambini. Cosa che adesso è impossibile fare perché non c’è lo spazio”.

In seguito, Luise ha svelato i dettagli di quello che potrebbe essere il progetto in ballo:

“È un terreno dove sarebbe possibile costruire dodici campi, un ristorante, una spa, addirittura vorrebbero fare un campo un po’ più grande per le partite della Primavera, spostare da Cercola tutto su Castel Volturno. Già da mesi dura questa trattativa, il problema era solo l’importo del terreno. Le parti sono vicine, ho portato la documentazione come immobiliarista storico del territorio. Il Napoli ha visto un po’ le carte, si sono soffermati un po’ sul prezzo, essendo già adibito ad uso sportivo la famiglia Coppola sta chiedendo una cifra un po’ più alta rispetto a quella che sta offrendo il presidente. C’è di buono che finché non viene costruito il nuovo centro, il Napoli potrebbe restare nella struttura attuale. Fino ad un certo punto i lavori potrebbero essere svolti dalla famiglia Coppola stessa: fino a 15 al metro sarebbero dei Coppola, oltre toccherebbe a De Laurentiis. (…) Inoltre pare che si potrebbe optare anche per fare scalo all’aeroporto di Grazzanise, evitando così di bloccare la città partendo e arrivando a Capodichino. Quando il Napoli ha vinto lo Scudetto è poi sceso qui, a Grazzanise, e pare che ora gli scali si potrebbero fare qui. Se invece si scende a Grazzanise il Napoli è a cinque minuti dal centro. Si lavorerà anche a quest’altro progetto che potrebbe andare in porto perché ci sono alcuni deputati casertani che dal cassetto hanno ripreso questo progetto dell’aeroporto di Grazzanise”.

Nel caso in cui tale scenario dovesse andare in porto, Luise ha spiegato che i tempi di realizzazione potrebbero aggirarsi sui 6-7 mesi per quanto riguarda i campi, permettendo dunque alla Primavera di spostarsi a Castel Volturno quanto prima. Per la realizzazione delle strutture, invece, potrebbero volerci anche 2-3 anni.