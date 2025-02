Centro sportivo del Napoli, la novità da Castel Volturno: il Sindaco svela tutto

Calcio Napoli Notizie – Novità sul centro sportivo degli azzurri, a parlare il Sindaco di Castel Volturno che ha svelato tutto in queste ore

Per il calcio Napoli notizie arrivano anche sul fronte centro sportivo. Intervistato da Radio CRC nel corso di “Un calcio alla radio”, Pasquale Marrandino, sindaco di Castel Volturno, ha svelato retroscena importantissimi sul futuro della casa del club. Una serie di novità che potrebbero anche verificarsi in tempi brevissimi.

Questo, almeno, è l’augurio del Napoli, che vuole aumentare il lustro del proprio brand con un centro sportivo degno di una società internazionale. Crescere significa anche investire bene nelle infrastrutture. Ecco perché Aurelio De Laurentiis ha intenzione di accelerare per riuscire a trovare i giusti accordi che possano portare a una svolta.

Napoli, il centro sportivo ancora a Castel Volturno: parla il Sindaco

Il primo cittadino di Castel Volturno, ha voluto fare il punto in diretta sugli sviluppi in merito alla vicenda centro sportivo. Dialoghi costanti con De Laurentiis per trovare una soluzione migliore per tutti. Lo ha confermato proprio il sindaco Marrandino questo pomeriggio, aprendo scenari importanti per l’imminente futuro.

“C’è tutta la volontà per trattenere il Napoli a Castel Volturno. La famiglia Coppola, titolare del centro sportivo attuale e della eventuale località nuova a La Piana, ha fatto un’offerta al Napoli per la cessione di strutture e di terreni. Ci sono anche offerte dal punto di vista pubblico, in quanto il piano regolatore a Castel Volturno è stato approvato e burocraticamente non ci sono vincoli urbanistici e ambientali. Sarebbe più facile cominciare i lavori”. Qualcuno si prende meriti gratuiti, per noi è molto importante avere il Napoli nella nostra città. Il nome della squadra e della società associata a Castel Volturno porta prestigio e orgoglio, ma anche la possibilità di riportare la bellezza sul nostro territorio, spesso offuscato da una cattiva immagine”.

Infine ha concluso: