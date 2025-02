“Possibile rientro anticipato”, ora Conte può sorridere: novità importanti in casa Napoli!

Ultimissime Napoli – Dopo il pareggio contro l’Udinese, in casa Napoli arrivano notizie entusiasmanti per il futuro. Di seguito la notizia completa.

Il pareggio interno contro l’Udinese dev’essere interpretato come una “semplice battuta d’arresto”. Naturalmente, gli stessi calciatori si aspettavano un risultato diverso, ma la prestazione sottotono è stata evidente. Tante difficoltà son state dettate anche dalla formazione, la quale risulta essere incompleta a causa di alcuni calciatori infortunati. In modo particolare, a risentire di tali problematiche è la fascia sinistra.

Possibile rientro anticipato per Olivera: le condizioni

Il Napoli vanta diverse problematiche sulla fascia sinistra. Quest’ultima, nel match andato in scena ieri contro l’Udinese è stata orfana di Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola. Il primo è out da diverse settimane a causa di un problema fisico, mentre il secondo è stato costretto al forfait nelle ore antecedenti alla partita.

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” ci sono novità importanti per quel che riguarda Mathias Olivera. Quest’ultimo, ha riportato una lesione motivo per il quale è out da diverse settimane. Inizialmente, si è parlato di un possibile rientro tra i convocati in occasione della sfida scudetto contro l’Inter in programma ad inizio marzo.

In realtà, però, come sottolineato dal quotidiano la situazione potrebbe essere ben diversa. Infatti, il rientro di Olivera può essere anticipato. Il calciatore potrebbe rientrare tra i convocati tra due settimane, ovvero in occasione della sfida contro il Como. Si tratta, quindi, di una notizia molto importante per Antonio Conte che sta per riavere uno dei titolari inamovibili presenti in squadra.