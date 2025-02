Meret svela cosa è successo in occasione del gol: la ricostruzione è sorprendente

Ultimissime Calcio Napoli – Dopo il pareggio contro l’Udinese al Maradona, Alex Meret ha analizzato quanto accaduto nel corso del match. Di seguito le sue parole.

Napoli-Udinese si è conclusa sul punteggio di 1-1 tra lo stupore generale. Infatti, tutti i tifosi si aspettavano l’ennesimo successo ancor più dopo la caduta dell’Inter a Firenze. Invece, questa sera, proprio i nerazzurri avranno la possibilità di portarsi ad un solo punto dai partenopei. A tal proposito, nel postpartita, Alex Meret ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti analizzando cosa non ha funzionato nello scacchiere di Antonio Conte.

Il portiere del Napoli, Alex Meret, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC al termine di Napoli-Udinese. Il calciatore azzurro ha analizzato diversi temi legati alla partita e non solo. Di seguito le sue parole.

“Oggi secondo me è mancata un po’ di brillantezza e ritmo nella fase di possesso. Abbiamo girato palla un po’ troppo lentamente e loro ci chiudevano gli spazi: dovevamo essere più veloci nel trovare soluzioni davanti. Sapevamo che non era una partita facile contro una squadra molto fisica. È un peccato aver perso i 2 punti, ma non dobbiamo dimenticare il percorso”.

A creare non poche polemiche è stata la rete subita dal Napoli. L’estremo difensore azzurro è stato battuto da un tiro dal limite di Ekkelenkamp, il quale però ha sfruttato prima l’errore di Juan Jesus e poi quello di Pasquale Mazzocchi. Di seguito la ricostruzione del portiere azzurro.

“Il gol di Ekkelencamp è stato un mezzo tiro-cross: non so se volesse tirare, ma la palla ha preso una traiettoria strana. C’è da fare i complimenti al gesto tecnico”.

Infine, Alex Meret ha analizzato anche quelli che sono gli obiettivi del Napoli. Di seguito le parole del calciatore azzurro in vista dei prossimi delicati impegni.

“L’obiettivo è sicuramente quello di ritrovare brillantezza per le prossime partite. Contro la Lazio sarà una sfida dura, ma lavoreremo per prenderci una rivincita. Sarà difficile, ma scendiamo in campo per prendere i tre punti. Dobbiamo continuare a credere nelle nostre idee ed in quelle del mister”.