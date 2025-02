L’asse Conte-De Laurentiis è più caldo che mai: svolta epocale per il Napoli!

Ultime Calcio Napoli – Il club azzurro si appresta a raggiungere una svolta epocale. Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte lavorano sempre più per il bene della società.

Da diversi anni, ormai, il Napoli è tra i top club italiani e non solo. La vittoria dello Scudetto dopo trentatré lunghissimi anni è stato un traguardo importantissimo, ma al tempo stesso potrebbe aver rappresentato solo un punto di partenza. Infatti, la scelta di ingaggiare Antonio Conte ha rappresentato un chiaro messaggio: la dirigenza ha fame di successi. Ad oggi, quest’ultimi non sono inarrivabili ma bisognerà lavorare e investire anche su altre priorità. A tal proposito, Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto ad assecondare una richiesta del tecnico.

Il Napoli cambia volto: sì allo Stadio e al nuovo Centro Sportivo

Aurelio De Laurentiis è pronto a segnare una svolta epocale per il suo Napoli. Il club azzurro, dopo anni ai vertici della classifica, ha intenzione di migliorarsi ulteriormente anche sotto l’aspetto organizzativo. Negli ultimi giorni, lo stesso Antonio Conte ha lanciato un appello alla dirigenza: lavorare sui giovani.

Ad oggi, il club partenopeo non gode di un vivaio promettente anche a causa della mancanza di strutture adatte che permettano ai giovani di lavorare con i proprio beniamini. Tutto ciò, però, potrebbe essere risolto proprio dal presidente Aurelio De Laurentiis. Come riportato da “La Repubblica” la costruzione di un nuovo centro sportivo continua ad essere un’idea concreta.

Da tempo, il presidente De Laurentiis assieme ai suoi collaboratori monitora diversi territori. L’idea sarebbe quella di costruire un grande impianto che favorisca la crescita dei giovani calciatori e non solo. Infatti, ad oggi, la Primavera azzurra non rappresenta una risorsa da cui attingere nei momenti di difficoltà. Tale situazione potrebbe però ribaltarsi nei prossimi anni.

De Laurentiis pensa al nuovo stadio: l’idea del patron

Aurelio De Laurentiis continua a lavorare su temi delicati. Tra questi, è presente ovviamente lo stadio Diego Armando Maradona che potrebbe essere oggetto di modifiche. In realtà, però, l’idea del presidente è sempre quella di costruire un nuovo impianto di proprietà del club azzurro.

Tale decisione garantirebbe incassi enormi e sopratutto la presenza di un vastissimo numero di spettatori presenti in tribuna. Si tratterebbe di una svolta epocale che permetterebbe al Napoli di raggiungere i cosiddetti “top club” italiani e non solo.

Il caso complesso è legato proprio allo stadio Maradona. Quest’ultimo, non è a norma per gli Europei che si giocheranno nel 2032 in Italia, motivo per il quale occorre un cambio di rotta. La costruzione di nuovi centri da mettere a disposizione del Napoli potrebbero essere finanziati dalla cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG per 75 milioni di euro. Tali introiti non sono stati ancora spesi e saranno certamente utili in tale progetto.