Disastro Napoli al Maradona, il CdS annuncia il problema: c’è un azzurro nel mirino!

Notizie Calcio Napoli – Il club azzurro non va oltre il pareggio contro l’Udinese e regala all’Inter una ghiotta occasione. Di seguito l’analisi de “Il Corriere dello Sport”.

In casa Napoli c’è moltissimo rammarico dopo quanto accaduto nel match contro l’Udinese. Gl azzurri, a causa di una prestazione opaca, non sono riusciti a conquistare i tre punti con la partita che si è conclusa sul punteggio di 1-1. Tra le tante critiche ricevute dai tifosi, però, un calciatore in modo particolare è finito nel mirino. Quest’ultimo, ha commesso un errore molto importante ai fini del risultato finale.

Mazzocchi nel mirino dei tifosi e non solo: l’analisi del CdS

Pasquale Mazzocchi è costretto a fare i conti con una situazione non troppo semplice. Il Napoli non va oltre il pareggio nel match domenicale contro l’Udinese, ma questa volta gran parte delle responsabilità sono attribuibili al difensore azzurro. Quest’ultimo, si è reso autore di una prestazione negativa, la quale ha inciso anche sulla rete del pareggio siglata dai friulani.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” l’ex Salernitana è finito nel mirino dei tifosi. Quanto accaduto al Maradona, infatti, lascia l’amaro in bocca vista la ghiotta opportunità regalata all’Inter che scenderà in campo questa sera. Va ricordato che Mazzocchi è sceso in campo a seguito dell’infortunio di Leonardo Spinazzola, il quale non ha preso parte al match.

In realtà, come sottolineato dal quotidiano, Mazzocchi ha fatto rimpiangere l’assenza dell’ex Juventus. L’azzurro ha regalato il pallone che ha poi portato al pareggio e allo stesso tempo ha commesso l’errore decisivo sulla rete di Angelino solo una settimana fa. Le prestazioni dell’ex Salernitana sono il frutto di un mercato “sbagliato” e di alcune scelte che potrebbero aver indebolito il Napoli.

Delusione Mazzocchi: ennesimo errore (grave) in azzurro

La storia d’amore tra Pasquale Mazzocchi e il Napoli continua a non sbocciare. L’ex Salernitana ha ricordi non troppo positivi con la maglia azzurra, visti i diversi errori commessi da quanto milita alla Corte del Vesuvio. In realtà, però, gli ultimi due potrebbero costare molto cari alla sua squadra.

Prima la disattenzione su Angelino, poi la palla regalata all’Udinese, costringendo così il Napoli a fare i conti con una classifica totalmente diversa. Naturalmente, il discorso scudetto resta ancora apertissimo ma i quattro punti in meno pesano come un macigno. Ora la palla passa ad Antonio Conte, il quale dovrà essere bravo a risollevare il morale di Mazzocchi e dell’intera squadra.