Emergenza in difesa, Spinazzola out: cosa filtra sull’infortunio dell’azzurro

Napoli Calcio Ultimissime – Leonardo Spinazzola non è sceso in campo contro l’Udinese a causa di un problema fisico. Le ultime sulle condizioni dell’azzurro.

Sono ore molto calde in casa Napoli. Dopo il pareggio contro l’Udinese, Antonio Conte è costretto anche a fare i conti con l’infortunio di Leonardo Spinazzola. Quest’ultimo, non è sceso in campo al Maradona lasciando spazio a Pasquale Mazzocchi. Il problema rimediato dall’ex Juventus apre una vera e propria emergenza nella retroguardia partenopea. Di seguito le ultimissime sulle condizioni del giocatore.

Spinazzola complica i piani di Conte: le ultime sull’infortunio

Leonardo Spinazzola non potrà aiutare i suoi compagni nei prossimi impegni. Il calciatore del Napoli, dopo un periodo brillante, sarà costretto a fermarsi a causa di un problema fisico. Il giocatore non è sceso in campo contro l’Udinese, dopo che la società azzurra ha emanato un comunicato sulle sue condizioni ufficiali.

Spinazzola dopo essersi sottoposto agli esami clinici ha riportato una lesione del medio gluteo destro. Si tratta, ovviamente, di un problema di natura muscolare. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” il calciatore resterà out per due settimane. Al momento, dovrebbero essere questi i tempi di recupero, anche se non sono da escludere cambiamenti.

Naturalmente, tale notizia non renderà felice Antonio Conte. Infatti, l’infortunio di Leonardo Spinazzola apre una vera e propria emergenza sulla fascia sinistra. Quest’ultima, dovrà fare a meno anche di Olivera ormai out da diverse settimane. Salvo clamorose sorprese, la scelta dovrebbe ricadere nuovamente su Pasquale Mazzocchi, il quale però non ha raccolto i frutti sperati nel match di ieri contro l’Udinese.