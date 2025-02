“Oggi l’incontro”, l’annuncio arriva in diretta: cosa sta succedendo a Castel Volturno

Calcio Napoli Ultimissime – Sono ore molto calde in casa Napoli. In diretta è arrivato un annuncio molto importante che riguarda proprio il club azzurro.

Il Napoli si è reso protagonista di una stagione fin qui incredibile. Poi, però, il mercato ha “scombussolato” l’ambiente, vista la cessione (non rimpiazzata) di Khvicha Kvaratskhelia al PSG. Da qui, sono nate diverse polemiche da parte dei tifosi e non solo. Oltre a ciò, nella giornata di ieri, gli azzurri non sono riusciti ad andare oltre il pareggio contro l’Udinese. Intanto, per la giornata odierna è stato fissato un incontro importante.

Oggi l’incontro tra De Laurentiis e Conte: presente anche Chiavelli

In casa Napoli è previsto un incontro molto importante. La stagione degli azzurri prosegue al meglio, ma forse c’è la necessità di intervenire su alcuni punti chiave. A tal proposito, per oggi sarebbe in programma una chiacchierata tra il presidente De Laurentiis e Antonio Conte.

L’annuncio è arrivato da parte di Massimo Ugolini, noto inviato, che ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti a “Sky Sport”. Infatti, il giornalista ha parlato di un incontro che andrà in scena oggi tra il patron e l’allenatore del Napoli. I due però non saranno soli, vista la presenza di Andrea Chiavelli.

Al momento, come sottolineato dallo stesso Massimo Ugolini, la location resta sconosciuta. Al tempo stesso, però, regna l’incertezza anche sui temi che verranno trattati nell’incontro. Ciò nonostante, è importante sottolineare come tale appuntamento fosse in programma già da diverso tempo. Quindi, non si tratta di una scelta dettata dalle vicende di mercato o dal pareggio interno contro l’Udinese.