Behrami rivela: “Conte mi ha stupito in un aspetto. Scudetto? C’è una gara fondamentale per il Napoli”

Ultimissime Calcio Napoli – Valon Behrami ha rivelato un aspetto che lo ha colpito di Antonio Conte e si è lanciato in un pronostico Scudetto

Per le ultimissime calcio Napoli, le parole di Valon Behrami a poche ore dalla sfida tra gli azzurri e l’Udinese. L’attuale opinionista DAZN ha indossato entrambe le maglie in carriera e si è voluto soffermare soprattutto sull’operato di Antonio Conte in questa prima metà abbondante di stagione. I partenopei, questa sera, avranno la grossa chance di allungare momentaneamente a +6 dall’Inter, dando forte pressione ai nerazzurri.

Un’occasione importantissima per i partenopei, che potrebbero guardare in relax la gara di San Siro di domani. Un match che dirà tantissimo del prosieguo del campionato, tenendo in considerazione che tra una settimana il Napoli andrà di scena all’Olimpico contro la Lazio e l’Inter se la vedrà contro la Juventus allo Stadium. Un momento spartiacque della stagione.

Behrami colpito da Conte: il pronostico sullo scudetto

Nel corso di un’intervista per Il Mattino, Valon Behrami ha parlato a 360 gradi del Napoli attuale, soffermandosi su due aspetti che abbiamo voluto riportare. Il primo riguarda l’operato di Conte, che fin qui ha revitalizzato una squadra arrivata al decimo posto lo scorso anno. Il secondo, è quello riguardante il sogno Scudetto e la sfida a distanza con l’Inter, tallonata anche dall’Atalanta.

Sull’attuale tecnico degli azzurri, si è così espresso l’ex centrocampista:

“Non mi aspettavo questo Conte cosi evoluto. Conte è un allenatore che non trova compromessi in se stesso. Vuole il massimo anche quando la squadra non è da sogno. Non so dove trova la fame per andare ad evolversi ancora”.

La maturità raggiunta anche dall’allenatore in questa sua esperienza napoletana, potrebbe essere la chiave per riuscire a raggiungere un traguardo miracoloso al termine del campionato. E proprio sull’ipotetico scudetto, Behrami ha aggiunto:

“Nella lotta scudetto non c’è spazio anche per una terza incomoda oltre Napoli e Inter? Sarà una corsa punto a punto. Inzaghi, per come lo conosco, penserà alla Champions ma senza mettere da parte lo scontro con Conte. Antonio invece non molla mai. Lo scontro diretto di marzo sarà fondamentale”.

Testa dunque alla sfida di questa sera con l’Udinese, ma con un occhio vigile a quello che sarà il big match di inizio marzo. La data da cerchiare nel calendario, con ogni probabilità, sarà quella del 2 marzo, di domenica. Al momento, però, non è stato ancora annunciato il giorno ufficiale di quello che potrebbe diventare l’incontro decisivo per assegnare lo scudetto di quest’anno.