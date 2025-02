Segui la diretta testuale del live di Roma-Napoli, partita valida per la 23a giornata di Serie A: ecco cosa sta succedendo all’Olimpico

All’Olimpico di Roma va in scena il derby del Sole, che chiude la domenica della 23a giornata di campionato. Antonio Conte è stato piuttosto chiaro in conferenza alla vigilia di Roma-Napoli: Kvaratskhelia non è stato ancora rimpiazzato. Nelle prossime ore si attende l’arrivo di Saint-Maximin.

Le dichiarazioni pre-partita

Parla Politano ai microfoni di DAZN prima del match:

“Oggi dobbiamo essere concentrati su noi stessi. La Roma in casa viene da tanti risultati positivi dopo il cambio allenatore. Conte? Ho avuto la fortuna di conoscerlo all’Inter. Sapevo cosa richiedesse. L’unico modo per essere protagonista è dare tutto in campo, anche difendendo. Sto bene fisicamente, anche se devo difendere, sono contento di aiutare la squadra”.

Poi una battuta sul pareggio tra Inter e Milan, terminata in pareggio:

“Va bene, ma noi pensiamo a noi stessi e portare a casa i tre punti”

LIVE ROMA-NAPOLI: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Un po’ a sorpresa, Ranieri mischia le carte dopo la partita di Europa League vinta contro l’Eintracht Francoforte. D’altronde, era necessario anche far rifiatare i titolarissimi. Dunque, fuori Dybala, fuori Dovbyk e fuori anche Pellegrini. Nessuna novità per Antonio Conte, che nonostante la convocazione di Buongiorno manda in campo titolare ancora una volta Juan Jesus, più pronto dell’ex Toro, appena tornato dall’infortunio.

UFFICIALE XI Roma (3-5-2): Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Pisilli, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Shomurodov

UFFICIALE XI Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka; McTominay; Politano, Lukaku, Neres

Roma-Napoli, tra precedenti e idee mercato

Sarà la 178esima partita tra Roma e Napoli. Il bilancio complessivo pende a favore dei giallorossi con 66 successi contro i 54 degli azzurri, e di conseguenza 57 pareggi. Delle ultime cinque gare disputate all’Olimpico, c’è perfetta parità: due vittorie a testa e un pareggio. La gara d’andata è terminata 1-0 a favore della squadra di Conte: decisiva la rete di Lukaku.

Le due società sono state protagoniste di un affare mai più concretizzato. Pellegrini sembrava in procinto di lasciare la Capitale, dopo tante critiche per via di prestazioni poco convincenti. Il gol nel derby ha poi cambiato tutto. Il Napoli aveva messo nel mirino la mezzala della Nazionale, senza però troppa convinzione. Solo interessamento. Poi, chissà, in futuro potrebbe esserci un nuovo riavvicinamento. Anche per Soulé c’è stata una suggestione. L’argentino piace molto a Manna che l’ha avuto nella Juve Next Gen.