Di Natale spiazza: “Napoli? Vi dico perché non ci ho mai giocato”, poi la rivelazione sullo Scudetto

Ultime Calcio Napoli – Antonio Di Natale, ex calciatore, ha lanciato un messaggio al Napoli prima della sfida contro l’Udinese. Di seguito le sue parole.

Il Napoli si appresta a sfidare l’Udinese nel prossimo match di Serie A. La partita è in programma domenica sera alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. A tal proposito, però, Antonio Di Natale ha voluto lanciare un messaggio proprio agli azzurri. L’ex giocatore ha vestito la maglia dell’Udinese, ma è da sempre molto legato alla sua terra d’origine.

Di Natale annuncia: “A Napoli non mi hanno mai voluto”

Antonio Di Natale, ex giocatore, è entrato nella storia del calcio e in modo particolare della Serie A a suon di gol e ottime giocate. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Empoli e Udinese, ma sopratutto in Friuli è ricordato come una vera e propria bandiera. La sua permanenza è stata molto lunga (2004-2016), motivo per il quale in diverse occasioni ha sfidato proprio il Napoli, sua terra d’origine.

A tal proposito, l’ex professionista ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Corriere dello Sport” analizzando il prossimo match tra Napoli e Udinese, ma svelando anche un qualcosa in più. Di seguito le sue parole su quanto accaduto in passato e soprattutto su ciò che attende la squadra capitanata da Antonio Conte.